快訊

U值媒／三接遷走就能護藻礁？實際研究者真心說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4.6億蓋鶯歌第二納骨塔增5萬櫃位 即日開放遷葬

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市預計在鶯歌第一公墓範圍內興建第二納骨塔，增加5萬櫃塔位空間。圖／新北市民政局提供
新北市預計在鶯歌第一公墓範圍內興建第二納骨塔，增加5萬櫃塔位空間。圖／新北市民政局提供

為緩解新北市納骨塔位不足，殯葬處初估將花4.6億在鶯歌第一公墓裡約1.1公頃土地興建第二納骨塔，目前範圍內約800門墳墓已在1月26日公告開放民眾遷葬至11月1日，遷葬完明年將進行整地水保工程，預計2026年蓋好第二納骨塔，能為新北增加5萬櫃塔位空間。

新北市19處公立納骨塔共有22萬3087櫃塔位安裝完成，已使用17萬6204櫃，使用率將近8成，更有10處超過8成，其中鶯歌第一公墓內的示範公墓納骨塔已經是滿塔狀態。

殯葬處統計，就現有公立納骨塔來看，新北市共規畫32萬6065櫃塔位空間，當中也包含預計6月底完工、10月啟用的樹林區生命紀念館第2期工程，可提供2萬9千櫃塔位空間，不過就已安裝完成塔位來看，新北市22萬櫃恐怕5年內就會用盡。

在新北市議員蘇泓欽建議下，殯葬處未來將在鶯歌第一公墓傳統葬區設置第二納骨塔，面積約1.1公頃，另有2處合計約0.1公頃私有地，預計透過協議價購或徵收方式取得用地。

為挪出蓋納骨塔的空間，殯葬處也公告範圍內約800門墳墓開放遷葬，殯葬處長黃秀川表示，市府提供領取補償金、樹林或三峽生命紀念館免費個人櫃位、鶯歌第二納骨塔免費個人櫃位等3種補償措施予民眾選擇，其中鶯歌第二納骨塔啟用前，可先申請免費暫厝於土城靈恩納骨塔，蓋好啟用後就能搬回來。

蘇泓欽認為，新北市塔位數量不足，特別鶯歌無論土葬、塔位都不夠用，有很多居民得到桃園去，在交通往返、支出上成本都會增加，感謝市府這次興建計畫，盼能解決地方上塔位不足的需求。

同時，為鼓勵環保葬，新北市會再提供鼓勵金1萬，給在公告遷葬期間完成多元環保葬的民眾。殯葬處綜合計畫課長施文婷指出，新北市有提供海葬、樹花葬、植存等方式，未來也將在鶯歌第二納骨塔增設環保葬區，至於環保葬的方式還未決定。

蘇泓欽表示，環保葬對環境永續有幫助，過去鶯歌第一公墓土葬規畫不良，墳墓東一塊西一塊很像亂葬，造成病媒或是蛇蟲鼠蟻常出沒，他希望市府未來好好做，不只改善環境，周邊綠化做好也能給民眾乾淨、公園化的感覺。

殯葬處回應，鶯歌第二納骨塔蓋好初估約4.6億，完成遷葬後明年進行整地水保工程，預計2026年完工，可多出5萬櫃塔位空間，納骨塔本身占地約0.9公頃，剩餘範圍也會做景觀設施，進行周邊綠美化。

紀念館

延伸閱讀

宜蘭綠博邀新北市參展 侯友宜與林姿妙宣布新北周優惠

高中木棒／姿勢像蔡仲南？鶯歌怪投陳冠豪點出差異

高中木棒／場內轟助鶯歌晉八強 蔡誥翔想對決林昱珉

高中木棒／聯賽鶯歌延長賽苦勝 B組大混戰

相關新聞

辭管理職2年無穩定工作 新北57歲男成功轉職作業員

新北57歲蕭男曾從事科技業務經理、庭園景觀工程管理組長等管理職，離職後2年時間因體力等因素未有正職工作，近期又遭遇疫情出...

購物頻道誆稱吃藥可治失明 新北重罰不實廣告共4077萬

新北市衛生局今日公布2020年違規廣告開罰結果，包含網路、電視、報章雜誌，累計開罰945件，罰金高達4077萬2千元，以...

4.6億蓋鶯歌第二納骨塔增5萬櫃位 即日開放遷葬

為緩解新北市納骨塔位不足，殯葬處初估將花4.6億在鶯歌第一公墓裡約1.1公頃土地興建第二納骨塔，目前範圍內約800門墳墓...

新北主動公布優良店家名單 提醒購買寵物要謹慎

新北市動保處近期接獲多起購買寵物消費糾紛案件，動保處表示，冬季為犬小病毒好發時期，該病潛伏期較長，除輔導店家加強環境消毒...

北市最速國中生曾大年！奪市中運兩項田徑冠軍

台北市中等學校運動會田徑項目已於3月5日落幕，北安國中曾大年以11秒21的成績奪下100公尺第一名，另外以22秒71的成...

板橋中山國中40周年校慶 捷運江子翠辦美展

新北板橋中山國中今年為40周年校慶，除了有動態慶祝活動外，也將舉辦靜態性的親師生美展，教務主任彭怡婷指出，美展作品類型多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。