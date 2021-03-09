4.6億蓋鶯歌第二納骨塔增5萬櫃位 即日開放遷葬

為緩解新北市納骨塔位不足，殯葬處初估將花4.6億在鶯歌第一公墓裡約1.1公頃土地興建第二納骨塔，目前範圍內約800門墳墓已在1月26日公告開放民眾遷葬至11月1日，遷葬完明年將進行整地水保工程，預計2026年蓋好第二納骨塔，能為新北增加5萬櫃塔位空間。

新北市19處公立納骨塔共有22萬3087櫃塔位安裝完成，已使用17萬6204櫃，使用率將近8成，更有10處超過8成，其中鶯歌第一公墓內的示範公墓納骨塔已經是滿塔狀態。

殯葬處統計，就現有公立納骨塔來看，新北市共規畫32萬6065櫃塔位空間，當中也包含預計6月底完工、10月啟用的樹林區生命紀念館第2期工程，可提供2萬9千櫃塔位空間，不過就已安裝完成塔位來看，新北市22萬櫃恐怕5年內就會用盡。

在新北市議員蘇泓欽建議下，殯葬處未來將在鶯歌第一公墓傳統葬區設置第二納骨塔，面積約1.1公頃，另有2處合計約0.1公頃私有地，預計透過協議價購或徵收方式取得用地。

為挪出蓋納骨塔的空間，殯葬處也公告範圍內約800門墳墓開放遷葬，殯葬處長黃秀川表示，市府提供領取補償金、樹林或三峽生命紀念館免費個人櫃位、鶯歌第二納骨塔免費個人櫃位等3種補償措施予民眾選擇，其中鶯歌第二納骨塔啟用前，可先申請免費暫厝於土城靈恩納骨塔，蓋好啟用後就能搬回來。

蘇泓欽認為，新北市塔位數量不足，特別鶯歌無論土葬、塔位都不夠用，有很多居民得到桃園去，在交通往返、支出上成本都會增加，感謝市府這次興建計畫，盼能解決地方上塔位不足的需求。

同時，為鼓勵環保葬，新北市會再提供鼓勵金1萬，給在公告遷葬期間完成多元環保葬的民眾。殯葬處綜合計畫課長施文婷指出，新北市有提供海葬、樹花葬、植存等方式，未來也將在鶯歌第二納骨塔增設環保葬區，至於環保葬的方式還未決定。

蘇泓欽表示，環保葬對環境永續有幫助，過去鶯歌第一公墓土葬規畫不良，墳墓東一塊西一塊很像亂葬，造成病媒或是蛇蟲鼠蟻常出沒，他希望市府未來好好做，不只改善環境，周邊綠化做好也能給民眾乾淨、公園化的感覺。

殯葬處回應，鶯歌第二納骨塔蓋好初估約4.6億，完成遷葬後明年進行整地水保工程，預計2026年完工，可多出5萬櫃塔位空間，納骨塔本身占地約0.9公頃，剩餘範圍也會做景觀設施，進行周邊綠美化。