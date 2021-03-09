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新北主動公布優良店家名單 提醒購買寵物要謹慎

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
動保處至寵物店查核、製作談話記錄。圖／新北市動保處提供
動保處至寵物店查核、製作談話記錄。圖／新北市動保處提供

新北市動保處近期接獲多起購買寵物消費糾紛案件，動保處表示，冬季為犬小病毒好發時期，該病潛伏期較長，除輔導店家加強環境消毒、宣導寵物業防疫課程，動保處也公布特定寵物業評鑑名單，民眾買狗前可以先上網查詢、選擇評鑑優良店家，購買更有保障。

消費者楊小姐表示，1月10日購買犬隻後，陸續有咳嗽、腹瀉等症狀，緊急送醫驗血檢查，1月13日診斷為犬出血性腸炎，有立即生命危險，獸醫師即刻安排住院，但仍不治死亡；另1位消費者關小姐於1月7日於寵物店購買1 隻博美幼犬，1月11日經動物醫院診斷為犬小病毒性腸炎合併休克症狀，尚在動物醫院照護期間，消費者向寵物店家反應要求解除買賣合約。

消費者楊小姐及關小姐要求寵物店家退還購買費用並支付醫療費用，店家表示僅願意賠償一隻同等值幼犬，但消費糾紛協調未能達成共識，後續可向法制局消保中心召開第2次協調會議，動保處提醒，民眾購買寵物時審視買賣契約內容，有些寵物店買賣契約保障日期比較短，發現寵物生病時，可能已經超過了保障時間。

另外，買賣契約內要求消費者，要以合格動物醫院提供的驗血報告才能理賠，動物醫院的疾病快篩結果不得作為理賠依據，消保官每月會公布新北市消費協商不到場業者名單，在法制局官網公告，民眾可以參考確認店家信譽後再購買。

因應犬小病毒疫情發生，動保處派員輔導店家每日消毒，以減少病原孳生，並於今(110)年1月29日舉辦寵物業防疫宣導課程，特別邀請專家學者來傳授寵物店家如何照護幼犬，如何有效使用消毒水及消毒水應該要稀釋多少倍，並提醒店家消毒水在稀釋後不適合長期存放，隨著存放時間消毒劑力價會逐漸下降，應盡快使用完畢，業者應經常更換不同類型的消毒水，來提昇消毒的效果，杜絕疾病，防範未然。

寵物 動物醫院

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