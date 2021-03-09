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購物頻道誆稱吃藥可治失明 新北重罰不實廣告共4077萬

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市衛生局副局長許朝程表示，去年新北重罰不實廣告945件，累積開罰4077萬2千元，若業者不改善，將會給予更重的懲罰。記者張睿廷／攝影
新北市衛生局副局長許朝程表示，去年新北重罰不實廣告945件，累積開罰4077萬2千元，若業者不改善，將會給予更重的懲罰。記者張睿廷／攝影

新北市衛生局今日公布2020年違規廣告開罰結果，包含網路、電視、報章雜誌，累計開罰945件，罰金高達4077萬2千元，以宣稱醫療效能及誇大不實為最大宗，當中食品類廣告有670件，裁罰2778萬，而電視廣告違規案件首度超過網路案件，比例達到51%，當中甚至有廣告商稱吃藥就能治療失明，遭重罰204萬。

受新冠肺炎疫情影響，許多民眾去年長時間待在家中，增加看電視、使用網路時間，使得違規量從前年的864件增加至去年的945件，裁罰金額則從2668萬增至4077萬2千元。

新北市衛生局表示，此次開罰媒體以電視廣告違規為第一，共計481件(51%)、網路第則占457件（48%），報章雜誌7件(1%)，而電視購物中又以東森電視台、momo電視台、Viva電視台為前3名。

衛生局指出，這次開罰絕大部分都是宣稱醫療效能及誇大不實為最大宗，像有的產品誆稱有「全盲女視力恢復」、「預防肺炎吞噬入侵病毒」、「增加髮量350%」、「豐唇去皺」等荒唐療效，他們都在蒐證後予以重罰。

衛生局表示，此次食品宣稱醫療效能被罰的業者以誠漢公司最高，罰緩累計570萬8千元，其中該公司的「宮廷秘方仙渣烏梅醬火祛濕茶」，誆稱能「清血止瀉、預防靜脈栓塞、鎮痛抗腫瘤」累計開罰150萬；其次守喜公司被裁罰440萬，其商品「台塑生醫益生菌健康舒暢專案」宣稱能「預防肺炎、大腸癌、痔瘡、排除體內毒素200%、吞噬並防止病毒入侵225%」被罰96萬；富家利公司排第三，被罰387萬2千元，他們的「愛適新13專利BCB配方晶亮有神組」妄稱「近全盲女視力恢復、視神經再生350%、視網膜修復375%、降低視網膜病變420%」，遭開罰204萬。

另外，化妝品違規廣告則為第二大宗違規類型，遭罰款最多的是明洞公司，累計96萬、第二是德喜公司，達到50萬、第三是芳香小舖公司的36萬元。

新北市衛生局副局長許朝程強調，衛生局會積極監控並依法嚴懲違規業者，若業者重複再犯，將依食品安全衛生管理法加重裁罰金額，要罰到業者不敢再犯為止。

業者竟在電視購物頻道中誆稱吃藥就能百分之百改善毛髮問題，且還有再生療效，遭新北市衛生局重罰。圖／新北市衛生局提供
業者竟在電視購物頻道中誆稱吃藥就能百分之百改善毛髮問題，且還有再生療效，遭新北市衛生局重罰。圖／新北市衛生局提供

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