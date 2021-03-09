北市最速國中生曾大年！奪市中運兩項田徑冠軍

台北市中等學校運動會田徑項目已於3月5日落幕，北安國中曾大年以11秒21的成績奪下100公尺第一名，另外以22秒71的成績奪下200公尺第一名，打破台北市中等學校運動會記錄。

曾大年表示，這次的表現我覺得有好有壞，因為去年100公尺﹑200公尺都是學長奪冠，今年總算換我奪冠了，但成績的部分不是很滿意，因為有些動作的地方沒有發揮到最好，我會好好繼續努力，調整下禮拜新北市的青年盃。目標是站上全中運的頒獎台。

北安國中表示，校內其他同學也得到比賽佳績，分別是蔡侑家同學奪下400公尺第三名、200公尺第六名佳績，黃奕哲亦獲得400公尺第四名與400公尺跨欄第八名，張熒煇同學100公尺第四名及200公尺第七名。

蔡侑家表示，在400公尺的方面雖然有所進步，但在後段100公尺的時候明明可以撐著，但卻因為耐力的因素最後只拿第三名。200公尺預賽輕鬆跑了一下就達到了全中運的標準，準決賽和決賽卻因為對手的強度想加速導致身體過於僵後段落後別人，目前要好好練自己的上半身肌耐力，提昇自己身體靈活度。

黃奕哲表示，在400公尺的準決賽成功達標，超出自己的預期十分開心。不過在400公尺跨欄決賽發生失誤，導致退後幾名，期待之後經過持續的訓練，能夠不斷超越自己。

北安國中表示，期待他們在今年雲林的全中運奪下屬於北市的榮耀。