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板橋中山國中40周年校慶 捷運江子翠辦美展

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北板橋中山國中40周年校慶，即日起至3月30日在江子翠捷運站藝文廊道展覽美展作品。圖／板橋中山國中提供
新北板橋中山國中40周年校慶，即日起至3月30日在江子翠捷運站藝文廊道展覽美展作品。圖／板橋中山國中提供

新北板橋中山國中今年為40周年校慶，除了有動態慶祝活動外，也將舉辦靜態性的親師生美展，教務主任彭怡婷指出，美展作品類型多，即日起至3月30日在江子翠捷運站藝文廊道展覽，4月則於校內涵書園展出，展現親師生在藝術人文教育的成果。

中山國中與家長會、校友會為校慶策劃一系列活動，包含校慶慶祝大典、體育競賽、校慶音樂會、校友回娘家等動態性的活動，靜態活動則以3月2日至4月30日舉辦的校慶親師生美展為主，校慶典禮日為4月16日。

彭怡婷指出，校慶美展邀集學生、教師及家長等作品共50件，作品類型包含書法、水彩、油畫、水墨畫、蠟筆、複合素材畫、手工藝、攝影等，也分別舉辦實體美展及線上美展。

彭怡婷說，所有作品都邀集展出作者錄製語音導覽，結合學校科技領域課程內容，製作雲端語音檔、作品牌語音QR-c0de雷切課程，網路美展網址則是https://reurl.cc/kVybGL。

除了舉辦展覽外，參與的學生也寫美展邀請信，感謝國小階段教師過往的學習指導，七年級彭同學說，升上國中後，創意美術社讓他可以持續對藝術創作的熱情，自己作品被展出，希望能邀請國小老師來欣賞美展並給予指教。

新北

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