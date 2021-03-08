北市士林區農會選舉會員代表1票之差 驗票未翻盤

台北市基層農會選舉發生士林區農會會員代表僅差1票情形，王姓候選人要求重新驗票。台北市產發局今天進行相關作業，歷時近3個小時，驗票結果和2月下旬開票結果相同。

台北市基層農會選舉結果於2月21日落幕，因士林區農會員人數眾多，以現任理事長葉文忠與前理事長郭萬清體系競爭最激烈，但士林區農會選舉卻發生福安小組會員代表當選人及落選人的票數僅差1票，王姓候選人要求重新驗票。

產發局農業發展科長呂丘鴻今晚告訴中央社記者，今天在士林區農會辦理重新驗票，自下午1時50分許至近5時止，最後驗票結果和2月21日開票結果相同，仍維持1票之差。

台北市轄內農會共計9個，在選出66名農事小組組長、35名副組長及280名會員代表後，呂丘鴻表示，後續農會理事長選舉將依照農委會相關規定，預計於3月底前完成。