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士林區前里長捲夜市糾紛遭毆 北市府：攤商納管有前提

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
士林區舊佳里前里長何逸松日前遭3名男子毆打，2人當下逃離現場，警方將通知到案說明。記者蔡翼謙／翻攝
士林區舊佳里前里長何逸松日前遭3名男子毆打，2人當下逃離現場，警方將通知到案說明。記者蔡翼謙／翻攝

北市士林區舊佳里前里長何逸松，疑似因支持士林夜市觀光發展協會，向無照攤商收取1000入會費政策，引發攤商反彈及在地角頭不滿，日前在一間檳榔攤泡茶時，遭到3名惡煞打傷送醫。北市市場處表示，為解決士林夜市問題，將進行納管，並要求攤商符合「三管五要」原則，盼藉此提升士林夜市周遭居民生活品質。

士林夜市觀光發展協會從今年1月起，突然向無照攤商收取1000元會費、禁止他們參加其他協會，還稱不參加就會被警察以無照開單，引發攤商反彈及地方角頭不滿，何姓前里長疑似因支持此政策，才遭到攻擊。

市場處說明，士林夜市攤販均為無照攤販，過去在未受納管時就常有糾紛，當地意見分歧，社會事件時有所聞，另外，因士林夜市無照攤販長期營業，造成當地環境整潔、道路交通及周遭安寧等問題，為解決上述問題，市府協調攤商、居民及地方發展，訂定「攤商納管計畫」。

攤商納管計畫就是要求攤販須符合「三管五要」，包含管人、管地、管秩序；消防要安全、食品要衛生、環境要清潔、道路要暢通及組織要健全等原則，才具有被市府納管資格，期盼藉此提升士林夜市周遭社區居民的生活品質。

針對前里長遭人毆打事件，疑似與士林夜市事務有關，由於本案正由士林分局調查中，事實尚待確認；但市場處會持續輔導士林夜市攤販，在符合納管原則下，限時現地營業，以兼顧環境衛生、民生消費及社區居住品質。

夜市 北市 角頭

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