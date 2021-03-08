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唐鳳母創辦實小將變原民文化園區？ 新北：7月底前定案

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
位於新北市烏來區的「種籽親子實驗小學」目前共有98名學生。圖／種籽親子實驗小學提供
位於新北市烏來區的「種籽親子實驗小學」目前共有98名學生。圖／種籽親子實驗小學提供

行政院政委唐鳳母親李雅卿創辦的實驗學校「種籽親子實驗小學」，位於新北市烏來區，長年向新北市教育局承租校地，明年7月底租約屆滿，烏來區代表會建議市府收回設立「原住民泰雅文化園區」，學校恐面臨關閉。對此校方表示，目前仍依規畫進行下學年度招生作業，但最慢今年7月底前要確認是否可續辦，否則後續應變恐來不及；教育局表示，該用地依法應為學校教育使用，將與地方持續溝通，最慢7月底前會定案。

種籽實小自民國84年起向教育局承租校地，最近一次續約為9年前，明年7月底到期。烏來區代表會去年向市府提案，將校地改設置原住民泰雅文化園區，帶動經濟發展。

烏來區代表會主席黃清波指出，年輕人在烏來缺少就業機會，導致人口不斷外移，若將一公頃的校地改作原住民文化園區，可販賣原民手工藝品、美食等，促進觀光、帶動就業，並作為新北首座泰雅主題文化園區，傳承及保留文化。

種籽實小副校長黃瑋寧指出，種籽實小為台灣實驗教育先驅者，遇到的許多狀況都是首例，因此辦學進程也伴隨著法令沿革；此次困境也關係到非財團的民間辦學是否獲得法律上合理保障，影響到整體教育場域的實驗教育，「這些才是種籽實小存續議題背後，真正需要討論的問題。」

黃瑋寧表示，因應校地明年恐被收回，近年也不斷尋覓他處設校，但尚未找到適合地點，為了提前做好續辦與否的準備，最慢今年7月底就得決定動向，若無法續租，將考慮在他處辦自學團體，或是直接解散。目前全校有98人，明年度招生作業仍照常，會清楚告知家長未來恐有遷校或關校的狀況，校方也將持續與地方進行共好的討論，希望能留在原地辦校。

教育局長張明文表示，該土地為學校用地，依法應以作為學校教育使用，用地招租將於租約到期前辦理，並保留一定時間供原租用單位調整因應，除非無人願意承租，才會研擬改為其他用途；另對於地方意見予以尊重，但仍需考量土地使用規定及教育需求等面向，將持續溝通協調，相關政策最慢今年7月底前會定案。

位於新北市烏來區的「種籽親子實驗小學」，環境優美。圖／種籽親子實驗小學提供
位於新北市烏來區的「種籽親子實驗小學」，環境優美。圖／種籽親子實驗小學提供

烏來 教育局

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