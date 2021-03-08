新北市打造雙語特色教學 學英文還能認識家鄉

新北市近年積極發展偏鄉特色雙語實驗課程，讓學童在學英文時能與當地生態相結合，了解自家鄉文化，像萬里野柳國小就讓外師設計了「英語地質小小解說員」特色課程，讓學生以雙語方式為學校師生解說：三峽建安國小則結合在地茶文化與螢火蟲、蝴蝶，發展出「茶香螢漾蝶飛舞」英語課程，在學英文時還能認識地方特色。

新北市目前已在16個偏鄉學校打造不同的雙語實驗課程，包括瑞芳鼻頭國小的「東北角海洋樂園」、萬里野柳國小「英語地質小小解說員」、三峽建安國小「茶香螢漾蝶飛舞」、石門國小「石來運轉、高爾夫群英會」等。

新北市教育局表示，由於野柳國小位於國際觀光景點「野柳地質公園」旁，因此該校教師便與外師共同設計小小解說員的特色課程，讓6年級學生以雙語的方式來替民眾介紹如海蝕洞、蕈狀岩區、燭台石等景點的特色，不只深化他們的英語能力，學生也在無形之中更了解自己家鄉的地方特色。

像建安國小位處充滿茶園文化的三峽，校方就以茶葉葉、螢火蟲及蝴蝶為主題來設計課程，讓孩子在了解製作蜜香紅茶的摘取、萎凋、乾燥等過程中學習相關單字用語。鼻頭國小更結合在地海洋教育、百花復育課程，由外師來教導學童認識食用魚類、百合畫的種植及照顧，將英文學習擴及至生活上。

新北市教育局表示，這些外師都是經過嚴格篩選評選出來的優秀教師，校方會讓中師與外師合作，在偏鄉打造特色雙語實驗課程，讓所有學生都能在在學習英文的同時認識自己家鄉，也更喜愛自己生長的土地。