快訊

不要再傻等左轉綠燈 交警釋疑「看到這種交通號誌就可通行」

新北市打造雙語特色教學 學英文還能認識家鄉

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市萬里野柳國小由中師與外師共同設計特色課程「英語地質小小解說員」，讓孩子以雙語方式為觀光客解說野柳特色景點。圖／新北市教育局提供
新北市萬里野柳國小由中師與外師共同設計特色課程「英語地質小小解說員」，讓孩子以雙語方式為觀光客解說野柳特色景點。圖／新北市教育局提供

新北市近年積極發展偏鄉特色雙語實驗課程，讓學童在學英文時能與當地生態相結合，了解自家鄉文化，像萬里野柳國小就讓外師設計了「英語地質小小解說員」特色課程，讓學生以雙語方式為學校師生解說：三峽建安國小則結合在地茶文化與螢火蟲、蝴蝶，發展出「茶香螢漾蝶飛舞」英語課程，在學英文時還能認識地方特色。

新北市目前已在16個偏鄉學校打造不同的雙語實驗課程，包括瑞芳鼻頭國小的「東北角海洋樂園」、萬里野柳國小「英語地質小小解說員」、三峽建安國小「茶香螢漾蝶飛舞」、石門國小「石來運轉、高爾夫群英會」等。

新北市教育局表示，由於野柳國小位於國際觀光景點「野柳地質公園」旁，因此該校教師便與外師共同設計小小解說員的特色課程，讓6年級學生以雙語的方式來替民眾介紹如海蝕洞、蕈狀岩區、燭台石等景點的特色，不只深化他們的英語能力，學生也在無形之中更了解自己家鄉的地方特色。

像建安國小位處充滿茶園文化的三峽，校方就以茶葉葉、螢火蟲及蝴蝶為主題來設計課程，讓孩子在了解製作蜜香紅茶的摘取、萎凋、乾燥等過程中學習相關單字用語。鼻頭國小更結合在地海洋教育、百花復育課程，由外師來教導學童認識食用魚類、百合畫的種植及照顧，將英文學習擴及至生活上。

新北市教育局表示，這些外師都是經過嚴格篩選評選出來的優秀教師，校方會讓中師與外師合作，在偏鄉打造特色雙語實驗課程，讓所有學生都能在在學習英文的同時認識自己家鄉，也更喜愛自己生長的土地。

野柳 偏鄉學校

相關新聞

狗狗也要救鳳梨 新北動保處推全新鮮食餐

在中國禁止台灣出口鳳梨後，國內掀起一波採購鳳梨熱潮，新北市動保處近期跟寵物鮮食專家貓吉老師合作，加入鳳梨、高麗菜製作「鳳...

新北外語教師增至100人 下學期還要再增聘

新北教育局今年引進10名外師到16所偏鄉國小服務，透過中外師共同設計課程，以雙語方式讓孩子學習在地特色課程，也達成全市聘...

影／三重集美國小附近強迫推銷 警方找到一男性了解原因

新北市三重區集美國小周邊，近日據稱常有1名自稱剛出獄的男子，會在街上隨機攔路人強迫推銷自製零錢包或原子筆，若被拒絕購買還...

怎樣才能省水？ 水公司懶人包教你節水小撇步

旱災來臨，用水得要更謹慎。台灣自來水公司就在網站上公布「節水懶人包」教導民眾如何從生活中節約用水，以積少成多，發揮節水效...

228連假人潮擠爆無警示燈號 北市府：AI預計6月上架

今年農曆期間北市政府提供19處熱門景點警示燈號，但在228連假期間卻未提供旅遊燈號，當時台北景點包括動物園、士林官邸擠滿...

101觀景台人潮少得可憐 什麼活動會讓你想登高？

台北101堪稱台北市地標，也是觀光客必到之處，受新冠疫情、兩岸關係急凍衝擊，台北101觀景台去年到訪人次跳水式減少，造訪人次僅約62萬人，創歷史新低。也是除了2005年營運首年外，第一次不到100萬人，較2019年的238萬人次少了74%，近乎「腰斬再腰斬」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。