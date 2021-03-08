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婦女節推廣乳癌篩檢 女里長帶頭做破除疼痛迷思

中央社 / 台北8日電

女性癌症發生率第一名為乳癌，但許多人因擔心疼痛而不願篩檢，北市中山區里長蔣築諠今天說，她非常怕痛，鼓起勇氣做了篩檢後卻發現完全不會痛，「完全顛覆我的想像」。

台北市聯合醫院中興院區醫務長吳岱穎表示，根據國健署最新癌症登記報告，女性癌症發生率第一為乳癌，且許多女性因為擔心乳房攝影檢查過程會造成劇烈疼痛，因而不願篩檢，今天趁著婦女節呼籲各位姊妹們，早期發現、早期治療。

為了鼓勵市民踴躍參加乳癌篩檢，中山區松江里里長蔣築諠身體力行，響應中山區健康服務中心邀請，已在2月時做完人生首次乳房攝影檢查。

蔣築諠說，為了服務里民，她每年都會自費做健康檢查，但她聽說乳癌篩檢過程「非常痛」「比生小孩還痛」，所以一直不敢做乳房攝影檢查。但在中山區健康服務中心的鼓勵與保證下，終於鼓起勇氣踏入檢查室，「結果完全顛覆我的想像」。

她笑著表示，做完篩檢以後還很疑惑，怎麼不會痛，而且這麼快就結束了，才知道原來篩檢儀器已經進步了，不像以前一下子就會對乳房施加很大的壓力，而且環境變得對女性更友善、有專責的女性醫護人員，呼籲女性朋友們要注意身體健康，疼惜自己就從定期篩檢做起。

台北市中山區健康服務中心鼓勵市民踴躍參加篩檢，與中山區42里辦公處、全聯福利中心、台北市中山健康促進協會及中庄仔福德宮合作，即日起到6月30日，民眾只要完成任一癌症篩檢就會送平安米一包；首次參加大腸癌、乳癌篩檢或6年以上未做過抹片的市民再加碼送百元加菜金兌換券及鴻喜菇等好禮。

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