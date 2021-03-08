新北外語教師增至100人 下學期還要再增聘

新北教育局今年引進10名外師到16所偏鄉國小服務，透過中外師共同設計課程，以雙語方式讓孩子學習在地特色課程，也達成全市聘任100位外師目標，成為全台公立國小外師人數最多城市，市府今也宣布下半年會再增加10名外師，並在5年內增加200名本國雙語師資。專家表示，外師出現在校園內可製造出雙語環境，讓學生的英文程度在無形之中成長，就連中師都能因此受益。

新北市為了推動雙語課程，近年不斷聘任外語教師到轄內國小授課，且都是在專業課程教學，包括藝文領域、健康體育、綜合領域，甚至連自然科學都交由外師來教學，讓孩子在學習專業知識時，也能增加英語能力。

截至去年為止，新北已有90名外籍教師，今日教育局宣布本學期又增加了10名外語教師，全市目前已有100名外籍教師，成為全國之首，新北市副校長劉和然今日再喊出下半年要增加10名外教教師，達到110人，以強化新北市外語教學品質，讓學生增加競爭力。

這些外語教師不會只在單一學校授課，會在不同的學校巡迴上課，讓全市的國小都能有外語教師來授課，才不會使各校學生在英語程度上出現落差。

除此之外，新北市還打算在未來以公費生、教師徵選、參加師培大學雙語學分班的方式來增加國內雙語教師，這些老師將會在日常生活、課堂上與孩子用英語溝通，培養學童的外語敏銳度，進而優化英語能力，目標是在5年內達到200人。

家長陳小姐說，自己的小孩就在野柳國小就讀，是這次受益的學生之一，很高興不用花高額學費讓小朋友進私立學校或補習班就能有機會與外語教師練習全英文對話，希望市府能延續該政策，在全市增加更多雙語教師，提升學童英文程度。