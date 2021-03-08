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菁桐老街路面重舖 商圈：待壓花上色更復古

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區菁桐老街鋪設黑色柏油，引起民眾質疑，商圈澄清表示，未來會壓花與上色，復古模樣，迎接新商機。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區菁桐老街鋪設黑色柏油，引起民眾質疑，商圈澄清表示，未來會壓花與上色，復古模樣，迎接新商機。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區菁桐老街路面施工刨除，因日前鋪設黑色柏油，宛如一般馬路，引起不少民眾質疑，因此商圈澄清表示，待第二階段施工，會有壓花與上色，且水溝凹槽會以磨石子鋪平，預計在三月底恢復通行，未來以平整、復古的模樣，迎接新商機。

菁桐坑文化觀光推廣協會理事長李溫泉表示，感謝菁桐里辦公室、平溪區公所多年來爭取，以及新北市議員林裔綺議會質詢催生了菁桐老街鋪面改善計劃，自3/2迎接施工的陣痛期，因為刨除舊有鋪面造成的粉塵，幾乎所有商家到周末才開店，而5日工程也進行柏油路面壓平，黑色地面讓大家有點不適應，不過當初工程說明會便有確立，鋪面成品將以天燈派出所前的廣場磁磚地面作為設計參考，柏油路面會再壓花並上成灰色，既能讓老街更平整、減少安全問題，更有低調的復古風情。

目前因為三月底前，路面仍需分段施工封路，請民眾平日前來要小心動線與粉塵，街上商家也會視工程環境情況休店，這段時間民眾如想體驗菁桐的觀光，鼓勵能到石底大斜坑、日式建築群走走，感受不一樣的礦村風情。

平溪 老街

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