菁桐老街路面重舖 商圈：待壓花上色更復古
平溪區菁桐老街路面施工刨除，因日前鋪設黑色柏油，宛如一般馬路，引起不少民眾質疑，因此商圈澄清表示，待第二階段施工，會有壓花與上色，且水溝凹槽會以磨石子鋪平，預計在三月底恢復通行，未來以平整、復古的模樣，迎接新商機。
菁桐坑文化觀光推廣協會理事長李溫泉表示，感謝菁桐里辦公室、平溪區公所多年來爭取，以及新北市議員林裔綺議會質詢催生了菁桐老街鋪面改善計劃，自3/2迎接施工的陣痛期，因為刨除舊有鋪面造成的粉塵，幾乎所有商家到周末才開店，而5日工程也進行柏油路面壓平，黑色地面讓大家有點不適應，不過當初工程說明會便有確立，鋪面成品將以天燈派出所前的廣場磁磚地面作為設計參考，柏油路面會再壓花並上成灰色，既能讓老街更平整、減少安全問題，更有低調的復古風情。
目前因為三月底前，路面仍需分段施工封路，請民眾平日前來要小心動線與粉塵，街上商家也會視工程環境情況休店，這段時間民眾如想體驗菁桐的觀光，鼓勵能到石底大斜坑、日式建築群走走，感受不一樣的礦村風情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言