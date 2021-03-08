婦女節讓阿嬤變漂亮 瑞芳老人會義剪做造型

3/8是國際婦女節，瑞芳區老人會今(8)日舉辦共餐活動，志工們也煮了自家種植、具去關節痛消水腫效果的珍珠菜蛋花湯，為大家補補身，也邀請義剪理髮師為婆婆媽媽們做造型，能以清爽造型迎接共餐的好朋友們，讓長者們美美的相見歡。

瑞芳區老人會理事謝美秀表示，瑞芳區老人會自過年前休息，至今(8)日恢復共餐動健康活動快一個月了，跳舞老師都笑稱放假時心寬體胖，這天趕緊帶學員們運動瘦身，大家跳了兩個多小時的舞，除了複習動作勾勒記憶，滿身汗也讓食慾大開，共餐除了最基本的量體溫戴口罩，志工們也煮了自家種植、具去關節痛消水腫效果的珍珠菜蛋花湯，為大家補補身，當然還有每個月一次的義剪，讓長者們美美的相見歡。

剛好在婦女節這天，瑞芳區老人會提供義剪服務，許多婆婆媽媽都特地排隊，在五十多年經驗的理髮師巧手下，長髮到短髮好清爽，也增加了女性俐落、幹練的魅力；而瑞芳區公所也維持五六年來的傳統，由區長施玉祥及人事室員工一同發放粉、白、紅三色玫瑰花，讓女性員工都好驚喜。

瑞芳區長施玉祥表示，透過對婦女節的祝福，公所肯定職業女性對職場與家庭的雙重貢獻，也希望身邊男性多多照顧母親、另一半的需要，在這天給她們一個溫暖擁抱，讓家庭更和諧，生活更愉快。