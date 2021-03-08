三重集美國小附近強迫推銷 警方找到一男性了解原因

新北市三重區集美國小周邊，近日據稱常有1名自稱剛出獄的男子，會在街上隨機攔路人強迫推銷自製零錢包或原子筆，若被拒絕購買還會辱罵髒話，令人心生恐懼。市議員彭佳芸接獲反映，立刻請派出所調查、並呼籲民眾留意。警方稍早已找到該名男子，正在了解行為是否涉及違法。

彭佳芸今天在臉書貼文指出，「最近在三重集美國小、玫瑰公園一帶，出現男子恐嚇、威脅民眾，強迫購買他手中的物品。這名男子自稱更生人，以言語威脅大人及小孩，若拒絕給錢，還會飆髒話罵人，已經有許多家長、甚至是帶孩子時遇到，被迫給錢。據稱男子身材瘦小、平頭、戴鴨舌帽，皮膚偏黑。並提醒自己走路回家的孩子，結伴同行，盡量不要落單！」

另有民眾留言指稱，曾在市立聯合醫院三重院區遇到類似的人，他說沒錢坐車回花蓮，不給錢就飆罵三字經還做勢要打人。

三重警分局表示，目前並未接獲相關陳請與報案，該名男子若強迫民眾購物，將涉及強制罪，若以言語或肢體動作威脅他人則涉嫌恐嚇罪，均屬於公訴罪。