快訊

【台海風險／下】台海短期內爆戰爭？ 專家：奪東沙逼談判恐是劇本之一

首爾酒駕者撞死台女生遭求處6年 醫生父難過回應了

三重集美國小附近強迫推銷 警方找到一男性了解原因

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
民眾在群組提供訊息、交換意見。圖／市議員彭佳芸提供
民眾在群組提供訊息、交換意見。圖／市議員彭佳芸提供

新北市三重區集美國小周邊，近日據稱常有1名自稱剛出獄的男子，會在街上隨機攔路人強迫推銷自製零錢包或原子筆，若被拒絕購買還會辱罵髒話，令人心生恐懼。市議員彭佳芸接獲反映，立刻請派出所調查、並呼籲民眾留意。警方稍早已找到該名男子，正在了解行為是否涉及違法。

彭佳芸今天在臉書貼文指出，「最近在三重集美國小、玫瑰公園一帶，出現男子恐嚇、威脅民眾，強迫購買他手中的物品。這名男子自稱更生人，以言語威脅大人及小孩，若拒絕給錢，還會飆髒話罵人，已經有許多家長、甚至是帶孩子時遇到，被迫給錢。據稱男子身材瘦小、平頭、戴鴨舌帽，皮膚偏黑。並提醒自己走路回家的孩子，結伴同行，盡量不要落單！」

另有民眾留言指稱，曾在市立聯合醫院三重院區遇到類似的人，他說沒錢坐車回花蓮，不給錢就飆罵三字經還做勢要打人。

三重警分局表示，目前並未接獲相關陳請與報案，該名男子若強迫民眾購物，將涉及強制罪，若以言語或肢體動作威脅他人則涉嫌恐嚇罪，均屬於公訴罪。

轄區中興橋派出所已於今天下午3點半左右，在重新路與集美街口附近找到這名32歲杜姓男子，他確實是1名更生人，至於行為是否涉嫌違法，仍在調查釐清中。

民眾在群組提供訊息、交換意見。圖／市議員彭佳芸提供
民眾在群組提供訊息、交換意見。圖／市議員彭佳芸提供
民眾提供照片向新北市議員彭佳芸陳情，指稱這名男子會在街頭強迫推銷。圖／市議員彭佳芸提供
民眾提供照片向新北市議員彭佳芸陳情，指稱這名男子會在街頭強迫推銷。圖／市議員彭佳芸提供

恐嚇 更生人

延伸閱讀

強迫推銷怪客現身三重學區 自稱更生人不買就飆三字經

影／北車「強售零錢包」5個月賺30萬 嫌大膽炫富落網

三光國小操場破舊 新北：優先爭取補助工程費

民進黨秘書長林錫耀籲地方合作 侯友宜喊話經費欠很多

相關新聞

怎樣才能省水？ 水公司懶人包教你節水小撇步

旱災來臨，用水得要更謹慎。台灣自來水公司就在網站上公布「節水懶人包」教導民眾如何從生活中節約用水，以積少成多，發揮節水效...

竹子湖海芋將登場 最佳賞花期自3月26日為期1個月

今天是3月8日國際婦女節，北市產業局長表示，現為白色海芋盛開季節，北市「2021海芋。繡球。竹子湖」系列活動也將於3月2...

新北開先例禁浮具釣魚引抗議 中央仍無法可管

新北市去年底首開先例禁止搭乘浮具出海釣魚，引起地方釣客反彈，今日更聚集在新北市府廣場前示威，希望新北市應要有能引用的法源...

228連假人潮擠爆無警示燈號 北市府：AI預計6月上架

今年農曆期間北市政府提供19處熱門景點警示燈號，但在228連假期間卻未提供旅遊燈號，當時台北景點包括動物園、士林官邸擠滿...

101觀景台人潮少得可憐 什麼活動會讓你想登高？

台北101堪稱台北市地標，也是觀光客必到之處，受新冠疫情、兩岸關係急凍衝擊，台北101觀景台去年到訪人次跳水式減少，造訪人次僅約62萬人，創歷史新低。也是除了2005年營運首年外，第一次不到100萬人，較2019年的238萬人次少了74%，近乎「腰斬再腰斬」。

唐鳳媽種籽實小校地恐遭收回 侯友宜盼永續發展

政務委員唐鳳的母親李雅卿創辦的「種籽親子實驗小學」，校地租約即將於明年到期，地方傳出收回校地的聲音。市長侯友宜表示，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。