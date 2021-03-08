快訊

【台海風險／下】台海短期內爆戰爭？ 專家：奪東沙逼談判恐是劇本之一

首爾酒駕者撞死台女生遭求處6年 醫生父難過回應了

狗狗也要救鳳梨 新北動保處推全新鮮食餐

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北各動物之家採購鳳梨與高麗菜，加入每周烹煮鮮食餐食譜中，替毛小孩增加營養。圖／新北市動保處提供
新北各動物之家採購鳳梨與高麗菜，加入每周烹煮鮮食餐食譜中，替毛小孩增加營養。圖／新北市動保處提供

在中國禁止台灣出口鳳梨後，國內掀起一波採購鳳梨熱潮，新北市動保處近期跟寵物鮮食專家貓吉老師合作，加入鳳梨、高麗菜製作「鳳梨高麗菜鮮蔬烤雞」，不只幫毛小孩增加膳食纖維，還能幫助果農。

新北市轄內8個動物之家每周固定3天烹煮鮮食給毛小孩補充營養，近日因為鳳梨及高麗菜有過剩情形，動保處特別採購幫毛寶貝加菜，讓牠們健康又能幫助農友及菜農。

板橋動物之家駐區獸醫師黃亭瑄表示，水果蔬菜對毛寶貝健康有益，鳳梨及高麗菜都含食物纖維、豐富維他命及酵素，可以幫毛寶貝強化腸胃，增加免疫力，但仍必須留意不要過量，鳳梨皮及鳳梨莖切勿食用，避免因為不好消化造成胃腸阻塞，反而危害健康。

這次動保處與鮮食專家貓吉老師推出「鳳梨高麗菜鮮蔬烤雞」，將鳳梨、高麗菜等蔬果裝填入雞隻腹腔內，利用酵素原理將肉質軟化，放置烤箱內烤熟即可食用。

動保處表示，不管是人或動物都可以為社會一份力，這次在鮮食中加入鳳梨跟高麗菜，不僅毛寶貝吃得開心健康，又能幫助農友，將溫暖傳遞出去，也期望更多人能幫毛寶貝找到一個溫暖的家。

鳳梨 高麗菜

延伸閱讀

鳳梨解毒、助睡眠，還能護肝？營養師揭日常養肝要點

台南鳳梨接單順 黃偉哲：過關沒問題

台東鳳梨、鳳梨釋迦1個月來價格無波動 甘藍持續下挫

台灣鳳梨愈「打」愈旺 高雄大樹產區價格昂揚貨源短缺

相關新聞

怎樣才能省水？ 水公司懶人包教你節水小撇步

旱災來臨，用水得要更謹慎。台灣自來水公司就在網站上公布「節水懶人包」教導民眾如何從生活中節約用水，以積少成多，發揮節水效...

竹子湖海芋將登場 最佳賞花期自3月26日為期1個月

今天是3月8日國際婦女節，北市產業局長表示，現為白色海芋盛開季節，北市「2021海芋。繡球。竹子湖」系列活動也將於3月2...

新北開先例禁浮具釣魚引抗議 中央仍無法可管

新北市去年底首開先例禁止搭乘浮具出海釣魚，引起地方釣客反彈，今日更聚集在新北市府廣場前示威，希望新北市應要有能引用的法源...

228連假人潮擠爆無警示燈號 北市府：AI預計6月上架

今年農曆期間北市政府提供19處熱門景點警示燈號，但在228連假期間卻未提供旅遊燈號，當時台北景點包括動物園、士林官邸擠滿...

101觀景台人潮少得可憐 什麼活動會讓你想登高？

台北101堪稱台北市地標，也是觀光客必到之處，受新冠疫情、兩岸關係急凍衝擊，台北101觀景台去年到訪人次跳水式減少，造訪人次僅約62萬人，創歷史新低。也是除了2005年營運首年外，第一次不到100萬人，較2019年的238萬人次少了74%，近乎「腰斬再腰斬」。

唐鳳媽種籽實小校地恐遭收回 侯友宜盼永續發展

政務委員唐鳳的母親李雅卿創辦的「種籽親子實驗小學」，校地租約即將於明年到期，地方傳出收回校地的聲音。市長侯友宜表示，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。