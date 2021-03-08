狗狗也要救鳳梨 新北動保處推全新鮮食餐

在中國禁止台灣出口鳳梨後，國內掀起一波採購鳳梨熱潮，新北市動保處近期跟寵物鮮食專家貓吉老師合作，加入鳳梨、高麗菜製作「鳳梨高麗菜鮮蔬烤雞」，不只幫毛小孩增加膳食纖維，還能幫助果農。

新北市轄內8個動物之家每周固定3天烹煮鮮食給毛小孩補充營養，近日因為鳳梨及高麗菜有過剩情形，動保處特別採購幫毛寶貝加菜，讓牠們健康又能幫助農友及菜農。

板橋動物之家駐區獸醫師黃亭瑄表示，水果蔬菜對毛寶貝健康有益，鳳梨及高麗菜都含食物纖維、豐富維他命及酵素，可以幫毛寶貝強化腸胃，增加免疫力，但仍必須留意不要過量，鳳梨皮及鳳梨莖切勿食用，避免因為不好消化造成胃腸阻塞，反而危害健康。

這次動保處與鮮食專家貓吉老師推出「鳳梨高麗菜鮮蔬烤雞」，將鳳梨、高麗菜等蔬果裝填入雞隻腹腔內，利用酵素原理將肉質軟化，放置烤箱內烤熟即可食用。

動保處表示，不管是人或動物都可以為社會一份力，這次在鮮食中加入鳳梨跟高麗菜，不僅毛寶貝吃得開心健康，又能幫助農友，將溫暖傳遞出去，也期望更多人能幫毛寶貝找到一個溫暖的家。