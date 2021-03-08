快訊

獨／「未來媽媽」婆媳開戰！可憐媳婦揭露惡婆婆真面目

大立光為何逆勢漲？ 原來是這家外資上修目標價

感謝台灣紀念碑揭牌 日本學生發起感恩活動

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
日本在臺留學生組成「謝謝臺灣活動實行委員會」在新北市淡水區老街廣場舉辦「感謝台灣紀念碑」揭牌。 圖／紅樹林有線電視提供
日本在臺留學生組成「謝謝臺灣活動實行委員會」在新北市淡水區老街廣場舉辦「感謝台灣紀念碑」揭牌。 圖／紅樹林有線電視提供

日本311大地震，臺灣人民對日本援助高居世界第一，展現了巨大的友誼力量，因此，日本在臺留學生組成「謝謝臺灣活動實行委員會」昨(7)日在新北市淡水區老街廣場舉辦「感謝台灣紀念碑」揭牌，希望藉由這個活動，讓大家知道並且了解台日友好的關係。

在活動當中除了揭開，在淡水老街廣場所設置「謝謝臺灣 日臺心之絆」紀念碑以表感念之情外，還有摺紙鶴的DIY教學活動，讓大家了解感恩的心情，一旁還有日本傳統服飾的穿著體驗，許多民眾也都帶著孩子來參與，而牆上更展示著過去台灣捐款助日本東北所建設的醫院，而活動現場來自日本官方也派代表來到台灣出席。

日台交流協會新聞文化部部長村?郁代表示，311的時候台灣的朋友們馬上，給予巨大的捐款，高達85億台幣，以及派遣救援隊，而她認為淡水也是一個日台友情非常重要的一個地點，更藉此說一聲非常感謝台灣的大家，謝謝台灣。

對此淡水區長巫宗仁表示，東日本大震災為日本史上最嚴重的災情，日本遭受巨大破壞與衝擊，臺灣對日本的援助高居世界第一，展現了巨大的友誼力量，我們是永遠的朋友，希望透過臺日民間各種交流活動，持續深化兩國的友好的情誼。

日本 淡水

延伸閱讀

桌球／日本綜合格鬥名將力挺福原愛 石井慧：小愛不需要道歉

日本媒體主管7%女性 性別平權待落實

多次接受業者招待 日本總務省高階官員遭調職

日媒民調 7成7日本民眾反對東奧開放海外觀眾

相關新聞

士林區前里長捲夜市糾紛遭毆 北市府：攤商納管有前提

台北市士林區舊佳里前里長何逸松，疑似因支持士林夜市觀光發展協會，向無照攤商收取1000入會費政策，引發攤商反彈及在地角頭...

唐鳳母創辦實小將變原民文化園區？ 新北：7月底前定案

行政院政委唐鳳母親李雅卿創辦的實驗學校「種籽親子實驗小學」，位於新北市烏來區，長年向新北市教育局承租校地，明年7月底租約...

菁桐老街路面重舖 商圈：待壓花上色更復古

平溪區菁桐老街路面施工刨除，因日前鋪設黑色柏油，宛如一般馬路，引起不少民眾質疑，因此商圈澄清表示，待第二階段施工，會有壓花與上色，且水溝凹槽會以磨石子鋪平，預計在三月底恢復通行，未來以平整、復古的模樣，迎接新商機。

婦女節讓阿嬤變漂亮 瑞芳老人會義剪做造型

3/8是國際婦女節，瑞芳區老人會今(8)日舉辦共餐活動，志工們也煮了自家種植、具去關節痛消水腫效果的珍珠菜蛋花湯，為大家補補身，也邀請義剪理髮師為婆婆媽媽們做造型，能以清爽造型迎接共餐的好朋友們，讓長者們美美的相見歡。

感謝台灣紀念碑揭牌 日本學生發起感恩活動

日本311大地震，臺灣人民對日本援助高居世界第一，展現了巨大的友誼力量，因此，日本在臺留學生組成「謝謝臺灣活動實行委員會」昨(7)日在新北市淡水區老街廣場舉辦「感謝台灣紀念碑」揭牌，希望藉由這個活動，讓大家知道並且了解台日友好的關係。

萬里出沒可疑男子 地方籲留意住家安全

萬里區北基社區在元宵節時，有兩名可疑男子到忠二街公寓樓梯間敲門，再繞到後面防火巷查看是否有住戶在家，因全都被監視器所拍下，還有住戶反應鐵門疑似有被工具撬鎖的痕跡，雖沒有財物損失，但里長及警局也提醒民眾要注意居家安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。