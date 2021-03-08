感謝台灣紀念碑揭牌 日本學生發起感恩活動

日本311大地震，臺灣人民對日本援助高居世界第一，展現了巨大的友誼力量，因此，日本在臺留學生組成「謝謝臺灣活動實行委員會」昨(7)日在新北市淡水區老街廣場舉辦「感謝台灣紀念碑」揭牌，希望藉由這個活動，讓大家知道並且了解台日友好的關係。

在活動當中除了揭開，在淡水老街廣場所設置「謝謝臺灣 日臺心之絆」紀念碑以表感念之情外，還有摺紙鶴的DIY教學活動，讓大家了解感恩的心情，一旁還有日本傳統服飾的穿著體驗，許多民眾也都帶著孩子來參與，而牆上更展示著過去台灣捐款助日本東北所建設的醫院，而活動現場來自日本官方也派代表來到台灣出席。

日台交流協會新聞文化部部長村?郁代表示，311的時候台灣的朋友們馬上，給予巨大的捐款，高達85億台幣，以及派遣救援隊，而她認為淡水也是一個日台友情非常重要的一個地點，更藉此說一聲非常感謝台灣的大家，謝謝台灣。

對此淡水區長巫宗仁表示，東日本大震災為日本史上最嚴重的災情，日本遭受巨大破壞與衝擊，臺灣對日本的援助高居世界第一，展現了巨大的友誼力量，我們是永遠的朋友，希望透過臺日民間各種交流活動，持續深化兩國的友好的情誼。