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萬里出沒可疑男子 地方籲留意住家安全

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區北基社區住戶反應鐵門疑似有被工具撬鎖的痕跡，里長及警局也提醒民眾要注意居家安全。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區北基社區住戶反應鐵門疑似有被工具撬鎖的痕跡，里長及警局也提醒民眾要注意居家安全。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區北基社區在元宵節時，有兩名可疑男子到忠二街公寓樓梯間敲門，再繞到後面防火巷查看是否有住戶在家，因全都被監視器所拍下，還有住戶反應鐵門疑似有被工具撬鎖的痕跡，雖沒有財物損失，但里長及警局也提醒民眾要注意居家安全。

就有住戶說，原本住在一樓，前年小偷將後門撬開，進到家中翻箱倒櫃，嚇的跟兒女搬上二樓的公公家居住，沒想到最近又有可疑男子出沒，他也表示，北基社區戶數約有兩千戶，目前只住一半，也可能是因為人口組成以老人、小孩居多，才讓慣犯宵小認為有機可趁。

監視器畫面中兩名可疑男子都頭戴鴨舌帽，看到監視器還會刻意將頭壓低快步離開，更有住戶看到指認是一名年約四十多歲、一名二十多歲男子，來來回回多次，消息傳出也讓住戶人心慌慌，希望警方趕緊查獲兩人，還給社區住戶安全的生活。

北基里長鄧月嬌表示，社區裡雖然有志工自組巡守隊，不過杜絕宵小還要仰賴居民一起來守望相助，呼籲若是住戶、居民有發現可疑人物，要互助自助盡快通報警局或是里辦公室，而居民外出也要記得將門窗上鎖，避免讓宵小有機可趁。

萬里分駐所所長戴立明指出，上月26日通報的民宅疑似遭入侵案件，員警到現場沒有發現可疑人士，周邊住戶也沒有財物失竊、損失，因此後續調閱監視器畫面、清查治安人口及慣犯，也提醒民眾要注意居家安全。

監視器 萬里 元宵節

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