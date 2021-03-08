朱銘美術館塗鴉聯展 為疫情注入頑強活力

朱銘美術館年度特展《無限－塗鴉俱樂部》邀請九位活躍於國內外的台灣塗鴉創作者，於展覽現場現地創作，將長達45公尺的中央長廊兩側壁面，化為他們揮灑創意的舞台，為嚴峻疫情頑強不屈的創作精神，注入生生不息的活力。

朱銘美術館展覽部主任黃修文說，在全球疫情嚴峻的當下，這場展覽期盼透過塗鴉藝術頑強不屈的創作精神，為世界注入生生不息的活力，所以以「無限」為主題，聚焦天地之間的日月輝映與自然循環，將現地創作的兩側牆面作為對望的白晝與黑夜，匯集礦物、草木、雨水、火光、壤土、疾風和星辰等各種大自然不可或缺的元素，如同象徵萬物凋零過後，最終將勃發繁盛的無限生機。

策展人同時也是藝術家的Reach說，街頭塗鴉本來就緣起於街上，現在拉到美術館室內，對大家來說都是一種獨特的挑戰與經驗，但同時卻也很高興可以和九個好朋友在同一個空間一起創作，大家在這次現地創作都嘗試更多新的技巧，並透過接圖方式融合起來，迸出不一樣的火花，歡迎有興趣民眾走進朱銘美術館，欣賞不同於街頭的塗鴉藝術。