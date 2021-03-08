讓學生踩泥土 東山國小打造螢火蟲復育池

汐止區東山國小申請市府教育局「川山家計畫」，發想與水共生的空間規劃，邀請校外專家指導，親師生一起打造以復育黃緣螢為主的生態池，配合3月中下旬野放螢火蟲幼蟲，讓學童在挖出的生態池中採踏泥土，參與螢火蟲復育也親近大自然。

東山國小校長林秀雲表示，以螢火蟲為主題，不僅是希望再現過去螢火蟲的回憶，更因為螢火蟲是自然界裡重要的生態指標。做法是將原本的人工池擴大，由校內教師、家長及社區志工挖掘出雛形，再由專家指導學生進行踩踏池底、種植原生植物、放養田螺並移育螢火蟲幼蟲。配合移育時間，3月份首先安排4號、5號兩天時間，讓全校學生踩踏池底阻絕滲水，體驗早期農業的古老智慧，也就是俗稱「牛踏層」的自然工法。

學生一踏進生態池裡，腳才剛踩著爛泥巴，現場就充斥著小朋友興奮的笑聲與尖叫聲，直說這是很新奇的體驗，也很期待能夠看到螢火蟲。

林秀雲指出，東山國小的復育池仿照天然的溼地，完成3個大小不同、深淺互異的池子形成緩流水域，棲地完成、移育螢火蟲後，更要定期進行棲地調查，確保復育成功。學校利用周遭的自然環境，並且全校總動員營造棲地、復育螢火蟲，值得一提的是，在學校挖掘生態池的同時，也在課堂上帶著學生們認識螢火蟲復育、布置復育箱，從做中學，學生個個興趣昂然，也很期待螢火蟲復育成功。