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怎樣才能省水？ 水公司懶人包教你節水小撇步

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
旱災來臨，用水得要更謹慎。台灣自來水公司就在網站上公布「節水懶人包」教導民眾如何從生活中節約用水，以積少成多，發揮節水效果。圖／取自台灣自來水公司網站
旱災來臨，用水得要更謹慎。台灣自來水公司就在網站上公布「節水懶人包」教導民眾如何從生活中節約用水，以積少成多，發揮節水效果。圖／取自台灣自來水公司網站

旱災來臨，用水得要更謹慎。台灣自來水公司就在網站上公布「節水懶人包」教導民眾如何從生活中節約用水，以積少成多，發揮節水效果。

例如，洗手搓肥皂時將水龍頭關緊每天可以省水5公升、洗臉以盆槽代替水沖洗每次可以省水7公升、刷牙用漱口杯每次省水5公升、盆浴改淋浴每次省水55公升、洗菜以盆槽代替水流沖洗每次省水5公升、澆花以洗菜、洗米水代替每次省水３公升、洗車用擦車代替水沖每次省水180公升、熱水流出前的冷水再利用每次省水9公升、洗衣改用省水流程每人可省水15公升、馬桶改用省水二段式每天可以省水30公升等。

生活也有一些省水撇步，例如刷牙用水杯裝水刷牙，隨手關緊水龍頭；洗臉洗手時調整龍頭出水量，並勤回收用水；換裝省水型馬桶；盆浴方式改淋浴，洗澡時間要縮短；碗盤油污先擦拭，並以盆槽裝水洗濯；洗衣服時控制適量洗滌物，分類洗濯才省水，以及使用省水標章器材提高用水效率等。

水公司也提醒民眾應優先採用省水標章器材 、定期檢查用水設備 ，以及水資源再利用。當家中用水設備有漏水情形，請找合格水電商維修，及早發現、即時檢修。

對於防疫期間應勤洗手，也應隨手關龍頭。例如在搓洗雙手過程中務必先關上水龍頭。

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