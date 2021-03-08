228連假人潮擠爆無警示燈號 北市府：AI預計6月上架

今年農曆期間北市政府提供19處熱門景點警示燈號，但在228連假期間卻未提供旅遊燈號，當時台北景點包括動物園、士林官邸擠滿遊客，北市副市長黃珊珊今天出席活動後受訪表示，AI系統一直在建置當中。北市觀傳局表示，系統仍需要進行招標作業，決標後須進行系統測試等工作項目，最快預計6月上架，且預估需要百萬元經費。

北市觀光傳播局在春節連假期間推出「台北旅遊警示燈號」，視人潮狀況分為綠、黃、紅燈，每小時更新一次，一旦人潮爆量出現紅燈，就不建議民眾前往，但該系統卻於過完年後下架。

日前的二二八連假期間皆未提供旅遊燈號，當時台北景點包括動物園、士林官邸擠滿遊客。有議員認為，警示燈號可以讓民眾掌握人潮資訊，市府應評估未來在連假時推出旅遊警示燈號。

黃珊珊表示，旅遊燈號警示AI系統一直在建置當中，目前是初期仍需人工回報，但現在疫情穩定，沒有採取總量管這制，二二八連假天氣好，民眾看到旅遊景點警示燈號仍會前往，只要大家戴口罩做好防疫不用太擔心。