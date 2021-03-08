竹子湖海芋將登場 最佳賞花期自3月26日為期1個月

台北101堪稱台北市地標，也是觀光客必到之處，受新冠疫情、兩岸關係急凍衝擊，台北101觀景台去年到訪人次跳水式減少，造訪人次僅約62萬人，創歷史新低。也是除了2005年營運首年外，第一次不到100萬人，較2019年的238萬人次少了74%，近乎「腰斬再腰斬」。

2021-03-08 16:04