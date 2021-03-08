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竹子湖海芋將登場 最佳賞花期自3月26日為期1個月

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
「2021海芋。繡球。竹子湖」將於3月26日正式登場。圖／北市產業局提供
「2021海芋。繡球。竹子湖」將於3月26日正式登場。圖／北市產業局提供

今天是3月8日國際婦女節，北市產業局長表示，現為白色海芋盛開季節，北市「2021海芋。繡球。竹子湖」系列活動也將於3月26日登場，鼓勵民眾前往賞花

產業局長林崇傑為感謝局內所有女性員工的辛勞及付出，配合38婦女節贈送竹子湖白色海芋，由於現在正是白色海芋盛開季節，盼讓員工及洽公民眾能提早感受竹子湖海芋風情。

產業局表示，「2021海芋。繡球。竹子湖」將於3月26日正式登場，最佳賞花其為3月26至4月25日，繡球花最佳賞花期為5月22日至6月20日，目前竹子湖花田間已可見海芋盛開景象。

活動期間將有花藝地景創作、農園音樂會、花田有約田園餐桌、生態人文導覽解說、農園體驗活動及印卡讚活動等，詳細活動資訊可至產業局官網查詢（http://www.doed.gov.taipei/）；花季交通可參考網址（https://reurl.cc/5lkvOV）。

民眾可利用假日安排迎春賞花輕旅行，如「穿梭竹子湖花草間 × 回味北投酒家菜」（https://reurl.cc/o9QnyM），或是體驗台北大縱走（https://reurl.cc/OXVWQv），利用健行筆記APP蒐集台北大縱走7段上所放置的線上寶石，其中，海芋寶石就在尋寶任務第2段。

「2021海芋。繡球。竹子湖」將於3月26日正式登場。圖／北市產業局提供
「2021海芋。繡球。竹子湖」將於3月26日正式登場。圖／北市產業局提供
「2021海芋。繡球。竹子湖」將於3月26日正式登場。圖／北市產業局提供
「2021海芋。繡球。竹子湖」將於3月26日正式登場。圖／北市產業局提供
產業局長林崇傑（中）為感謝局內所有女性員工的辛勞及付出，贈送竹子湖白色海芋。圖／北市產業局提供
產業局長林崇傑（中）為感謝局內所有女性員工的辛勞及付出，贈送竹子湖白色海芋。圖／北市產業局提供
產業局長林崇傑（中）為感謝局內所有女性員工的辛勞及付出，贈送竹子湖白色海芋。圖／北市產業局提供
產業局長林崇傑（中）為感謝局內所有女性員工的辛勞及付出，贈送竹子湖白色海芋。圖／北市產業局提供

海芋 竹子湖 賞花

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