北市推AI旅遊警示燈號 最快6月上線

北市二二八連假多處景點現大量人潮，農曆春節建置的旅遊警示燈號卻沒派上用場；觀傳局表示，清明連假將重新上架旅遊警示燈號，且正在規劃新版人工智慧燈號，最快6月上線。

二二八連假期間，北市士林官邸、台北市立動物園等熱門景點人潮洶湧，不過北市在農曆春節推出的旅遊警示燈號早已悄悄下架，三天連假都沒有派上用場，僅工務局透過臉書針對士林官邸、北投社三層崎公園、陽明公園等3處景點提醒民眾人潮狀況。

台北市議員許家蓓表示，為了讓民眾即時掌握景點人潮狀況，盼市府評估連假時繼續推出旅遊警示燈號。

台北市觀傳局對此表示，有鑑於二二八連假北市部分景點出現人潮群聚的狀況，清明連假將先重新上架既有的台北旅遊警示燈號，讓民眾出遊前能有所依據。

此外，觀傳局說，目前正在規劃新的旅遊警示版本，用完全人工智慧（AI）的方式判斷景點人潮狀況，不過到新版旅遊警示上線還需要經過開標、招標、廠商測試等過程，估計還需要3至4個月的時間，最快6月可以上線。

台北市副市長黃珊珊表示，二二八連假的時候台北市突然各景點都人潮爆量，民眾因為天氣好想出去走走也是無可厚非，台灣疫情算是平穩，只要大家戴好口罩都是安全的，不用太擔心。

台北市觀傳局在農曆春節期間建置「台北旅遊警示燈號」，依據手機基地台電信訊號、周邊停車場停車空位數、景點現場人工回報等3種指標，將士林官邸、西門町商圈、台北市立動物園等19處熱門景點的人潮擁擠程度分為綠、黃、紅3種燈號，春節假期結束便下架。