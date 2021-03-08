新北開先例禁浮具釣魚引抗議 中央仍無法可管

新北市去年底首開先例禁止搭乘浮具出海釣魚，引起地方釣客反彈，今日更聚集在新北市府廣場前示威，希望新北市應要有能引用的法源，並遞送陳情書給觀旅局長張其強。關於禁用浮具釣魚，中央、地方不同步，張其強認為，新北是基於民眾安全才會開第一槍，若民眾不服可提起訴願。

觀旅局引用發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，禁止民眾搭乘浮具釣魚，事後卻被交通部認定引用法源有誤。張其強表示，中央有中央的看法，但目前找不到可以依據的法源，如果民眾磯釣發生意外該怎麼辦，站在民眾安全考量，新北市才會選擇依循發展觀光條例。

由中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會發起的抗議，針對觀旅局提出3點訴求，應立即撤銷禁止搭乘浮具出海釣魚以及釣魚為水域遊憩活動兩項行政命令，同時要求觀旅局長道歉，還必須拆掉立在漁港附近違法且無法源依據設立的違規告示牌，避免造成民眾恐慌。

中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會秘書長林宗毅認為，全國各地不統一，如果今天在基隆搭乘浮具釣魚合法，誰會知道下一秒是不是到新北市海域，會不會因此被罰錢。

林宗毅指出，釣魚是由海洋委員會在管理，不該是讓地方政府各自訂標準，應該由中央統一管理，但在管理辦法沒出來前，不應該一味地禁止。

張其強說，民眾若有不服，可以提起訴願，由法院判定看新北市是否有逾越母法等問題，新北至今從未禁止民眾釣魚，去年底的行政命令目的希望民眾在安全無虞下釣魚，而不是將自己暴露危險中。