聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北開先例禁浮具釣魚引抗議 中央仍無法可管
新北市去年底首開先例禁止搭乘浮具出海釣魚，引起地方釣客反彈，今日更聚集在新北市府廣場前示威，希望新北市應要有能引用的法源，並遞送陳情書給觀旅局長張其強。關於禁用浮具釣魚，中央、地方不同步，張其強認為，新北是基於民眾安全才會開第一槍，若民眾不服可提起訴願。
觀旅局引用發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，禁止民眾搭乘浮具釣魚，事後卻被交通部認定引用法源有誤。張其強表示，中央有中央的看法，但目前找不到可以依據的法源，如果民眾磯釣發生意外該怎麼辦，站在民眾安全考量，新北市才會選擇依循發展觀光條例。
由中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會發起的抗議，針對觀旅局提出3點訴求，應立即撤銷禁止搭乘浮具出海釣魚以及釣魚為水域遊憩活動兩項行政命令，同時要求觀旅局長道歉，還必須拆掉立在漁港附近違法且無法源依據設立的違規告示牌，避免造成民眾恐慌。
中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會秘書長林宗毅認為，全國各地不統一，如果今天在基隆搭乘浮具釣魚合法，誰會知道下一秒是不是到新北市海域，會不會因此被罰錢。
林宗毅指出，釣魚是由海洋委員會在管理，不該是讓地方政府各自訂標準，應該由中央統一管理，但在管理辦法沒出來前，不應該一味地禁止。
張其強說，民眾若有不服，可以提起訴願，由法院判定看新北市是否有逾越母法等問題，新北至今從未禁止民眾釣魚，去年底的行政命令目的希望民眾在安全無虞下釣魚，而不是將自己暴露危險中。
觀旅局表示，新北市政府對於任何活動，安全永遠都是擺在第一位，必須受到嚴格保障；會禁止搭乘沒有安全檢驗的浮具出海釣魚，這並非單一線市問題，樂見看到中央已經通過跨部會討論未來因應方案，但在方案未定之前，會繼續執行現行公告內容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言