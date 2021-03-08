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外配做工貼補家用卻壓斷3指 她轉念創協會幫助同路人

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市社會局今舉辦「新北『女子』日子幸福密碼」記者會。記者吳亮賢／攝影
新北市社會局今舉辦「新北『女子』日子幸福密碼」記者會。記者吳亮賢／攝影

響應三八婦女節，新北市社會局今舉辦「新北『女子』日子幸福密碼」記者會，將12項重點婦女服務方案融合星座特點，以影片幽默呈現。其中象徵勇氣的牡羊座代表武氏芳恆，從越南嫁來台灣已23年，為了貼補家用，到工廠工作卻被壓斷三隻手指，一度陷入低潮，但她仍積極面對困境，如今不但是新住民越語母語老師，更成立新北市八里新住民關懷協會，幫助同樣境遇的姐妹們。

武氏芳恆原在工廠擔任包裝員，但為了多賺錢，才上機台操作機器，但早期舊機台並無紅外線安全裝置，一次意外讓她的右手遭輾斷3指，經送醫急救，只接回一根，另食指半截則是由腳趾移植。

愛美的武氏芳恆遭逢身體重創，一度想不開，經台灣工作傷害受害人協會出面協助，才向工廠討回公道，但心理的創傷，卻許久難以平復，不過想到家中還有2個幼兒需照顧，她勉強自己打起精神到八里渡船頭賣一口香腸，後來也在淡水老街幫忙賣船票，並到八里國小補校學習中文，這才慢慢走出傷痛。三年前她更成立新北市八里新住民關懷協會，提供新住民社會福利申請、法律諮詢扶助、多元文化培力等服務。

新北市社會局今舉辦的記者會中，也邀請武氏芳恆等4位不同星座的女性代表，與市長侯友宜進行座談。侯友宜說，婦女在新北市的人口占51%，達到206萬人，「因為有這麼多多元、友善的婦女好朋友齊聚在這個地方，才能創造一個溫暖、包容、多元文化的國際大都市。」

新北市社會局長張錦麗表示，不管是性別平權、弱勢及跨族群的生活照顧與經濟就業、中高齡女性成長學習等，都是市府致力於維護婦女權益及推動福利服務的首要目標，「感謝所有婦女朋友對於新北的付出，也鼓勵更多婦女朋友走出家庭、參與社會，發揮屬於女性的影響力。」

武氏芳恆等4位不同星座的女性代表，與市長侯友宜進行座談。記者吳亮賢／攝影
武氏芳恆等4位不同星座的女性代表，與市長侯友宜進行座談。記者吳亮賢／攝影
武氏芳恆從越南嫁來台灣已23年，為了貼補家用，到工廠工作卻被壓斷三隻手指，一度陷入低潮，但她仍積極面對困境，如今不但是新住民越語母語老師，更成立新北市八里新住民關懷協會。記者吳亮賢／攝影
武氏芳恆從越南嫁來台灣已23年，為了貼補家用，到工廠工作卻被壓斷三隻手指，一度陷入低潮，但她仍積極面對困境，如今不但是新住民越語母語老師，更成立新北市八里新住民關懷協會。記者吳亮賢／攝影

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