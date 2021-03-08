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禁搭浮具出海釣魚遭抗議 侯友宜盼大家理解

中央社 / 新北8日電

水上浮具暨免牌小船休憩發展協會等團體今天到新北市政府前陳情，抗議市府公告禁止民眾搭乘浮具出海釣魚。市長侯友宜說，希望大家能夠理解，這是為了保障釣客及漁民作業安全。

侯友宜表示，新北市的海域有145公里，共開放11個漁港給大家垂釣，歡迎大家到安全的漁港垂釣，不要乘坐不安全的保麗龍浮具出海，為了保障所有釣客及漁民作業安全，市府必須採取部分限縮作為，希望大家能夠理解。

新北市政府去年11月公告禁止民眾搭乘浮具出海釣魚，由於釣魚不屬於水域遊憩活動，新北市府的公告遭交通部觀光局認定引用錯誤法源，要新北市府撤銷並拆掉立在漁港的禁釣告示牌，但新北不為所動。

中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會等團體，上午到新北市政府前進行「抗議新北市政府濫權水域戒嚴，漁港禁釣」行動，現場高喊撤銷限制並拆掉告示牌。

新北市政府觀光旅旅局長張其強表示，市府對於任何活動，「安全」永遠都是擺在第一位，是無可取代，是必須受到嚴格保障。

他表示，市府會繼續執行現行公告內容。要求釣客穿防滑鞋、穿救生衣、不要搭乘沒有安全檢驗浮具危險出海釣魚，有效保障民眾生命安全。若民眾對裁罰有疑慮，甚或不服，可循法律途徑解決。

侯友宜 漁民

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