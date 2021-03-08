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新北漁港開放沒進度 釣團要求侯友宜道歉

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
釣團今日齊聚新北市政府前廣場，要求新北全面開放漁港。記者張哲郢／攝影
釣團今日齊聚新北市政府前廣場，要求新北全面開放漁港。記者張哲郢／攝影

百名釣客今日集結在新北市政府前，抗議市長侯友宜上任後沒開放過漁港，新北28處漁港仍只開放11處，要求市長道歉並落實漁港法第18條，全面開放漁港。對此漁業處回應，開放11處已是全國最多，開放條件全國都一樣，會依中央法規滾動式討論。

我國自2006年修正漁港法全文28條，台灣釣權團結聯合社群發起人王昌凌表示，依照現行漁港法第18條第1項第5款，漁港主管機關在不妨礙港區作業、安全及不造成港區污染情況下，應指定區域，訂定相關措施，公告開放民眾垂釣。

由地方政府主管的漁港又稱二類港，在新北共28處，釣團指出，新北市從修法至今15年只開放28處漁港其中11處，特別是侯友宜上任市長後從未開放過任何一個漁港垂釣，都是周錫瑋、朱立倫時期開放的，希望政府落實漁港法不是口號，應遵守中央法規去實施。

釣團建議，政府在全面開放漁港後，例如漁船停靠處等禁止民眾垂釣的地方，可透過畫上紅線等方式，就可以警示民眾不要靠近。王昌凌強調，民眾在適度範圍侵海釣魚，從法規來看都屬合法，而不是只讓特定團體像漁會、漁民可以海捕，或者未經協商就隨便開放1個漁港交差了事。

對於釣團提出全面開放漁港的訴求，漁業處長張麗珍回覆，新北市在2008年就陸續開放漁港垂釣，11處已是全國最多，開放標準都是依照中央法令為主，也會持續跟著法規修正滾動式討論。

張麗珍表示，過去漁業處也多次與王昌凌對話過，針對漁港法第18條解釋，漁港開放有條件，必須要在不妨礙港區作業、安全及不造成港區污染情況下才能開放。

不只是新北市，王昌凌也號召全國釣客在29日一同向海洋委員會爭取，希望中央也能落實漁港第18條，讓全國漁港都能開放讓釣客垂釣。

上百名釣客一同抗議新北市長侯友宜上任以來未開放任何一處漁港。記者張哲郢／攝影
上百名釣客一同抗議新北市長侯友宜上任以來未開放任何一處漁港。記者張哲郢／攝影

侯友宜 朱立倫

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