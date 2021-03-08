百餘釣客衝市府抗議禁釣 侯友宜：歡迎到合法地點釣

新北市去年11月開出第一槍，公告民眾禁止搭乘浮具出海釣魚，引起釣客不滿，今日上午聚集百人至新北市政府抗議，同時要求開放全面磯釣。新北市長侯友宜表示，自己相當重視安全問題，波特船已經嚴重影響到漁民作業安全，也影響到釣客安全，另外新北有11個漁港開放垂釣，已是全國最多，請釣客至安全的場域釣魚。

侯友宜表示，新北市海域長達145公里，之前有許多民眾會乘坐保麗龍的波特船出海，影響到當地漁民的作業安全，也影響到自身安全，為了保障釣客及漁民的安全，市府必須做好保護措施。

侯友宜說，新北目前已有11個漁港開放垂釣，為全國最多，歡迎釣客們到這些合法地點來釣魚，自己相當重視安全問題，所以市府必須限縮不安全的波特船，希望大家能夠理解。