憲訓中心近日砍樹挨罰25萬元 憲指部：將向市府澄清

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
有護樹團體舉報，位於新北市五股區的憲兵訓練中心未經報備就大規模砍樹挨罰。圖為憲訓中心一部分圍牆及樹木。圖/取自Google earth
有護樹團體舉報，位於新北市五股區的憲兵訓練中心未經報備就大規模砍樹挨罰。圖為憲訓中心一部分圍牆及樹木。圖/取自Google earth

憲兵訓練中心今遭新北市政府指控近日過度修剪營區樹木，重罰25萬元。國防部憲兵指揮部今天表示， 憲訓中心去年八月至今未再修剪營區樹木，將依相關行政程序，持續向市府澄清說明。

新北市政府綠美化環境景觀處今天發出新聞稿，指五股憲兵訓練中心前於109年7月營區因過度修剪樹木，已遭景觀處依法開罰，今年3月營區又有砍除及過度修剪情形，景觀處將依樹保條例重罰25萬元。

但憲兵指揮部今天也發出新聞稿表示，憲兵訓練中心前於109年2月接獲營區周邊里長反映，營區樹木過長恐影響行人用路安全、汛期造成圍牆倒塌及鄰近變電箱肇生斷電等危安因素，經中心全面檢視，於同年3月至8月間實施修剪。

憲兵指揮部說，去年8月間因民眾檢舉樹木修剪範圍過大，新北市政府即派員現勘，並依新北市「樹木保護自治條例」於10月間核予罰鍰3000元。

憲兵指揮部表示，憲訓中心自109年8月經市府主管機關通知後，即未再修剪營區樹木，並重新規劃營區種植黑松等樹種，兼顧營區景觀及環境保護。對新北市政府景觀處開罰25萬，憲指部將依相關行政程序，持續向市府澄復說明。

憲指部表示，針對轄屬單位置不熟稔地方政府相關法令，憲指部將援引案例，教育所屬爾後確遵相關法令執行，落實環境保護，維護林木資源。

憲兵 綠美化

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