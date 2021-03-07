遠雄廣場發起團購鳳梨 每買50箱就送家扶小朋友1箱

台灣鳳梨外銷中國大陸管道受阻，引爆全台挺台灣鳳梨熱潮。新北市汐止遠雄廣場也響應，消費者只要加入臉書「IFG熊愛買揪團GO」社團，除可用超值團購台灣有產銷履歷鳳梨，團購滿50箱還會捐贈基隆家扶中心汐止服務處鳳梨1箱，大家一起挺農民、做愛心，讓受助兒也能享用營養健康的鳳梨。

遠雄廣場總經理溫昆庭表示，iFG汐止遠雄廣場首度開創團購性社團，號召會員透過「購買團購商品」模式，提供消費者直接做公益的管道，同時挺農民度過這次難關。