遠雄廣場發起團購鳳梨 每買50箱就送家扶小朋友1箱
台灣鳳梨外銷中國大陸管道受阻，引爆全台挺台灣鳳梨熱潮。新北市汐止遠雄廣場也響應，消費者只要加入臉書「IFG熊愛買揪團GO」社團，除可用超值團購台灣有產銷履歷鳳梨，團購滿50箱還會捐贈基隆家扶中心汐止服務處鳳梨1箱，大家一起挺農民、做愛心，讓受助兒也能享用營養健康的鳳梨。
遠雄廣場總經理溫昆庭表示，iFG汐止遠雄廣場首度開創團購性社團，號召會員透過「購買團購商品」模式，提供消費者直接做公益的管道，同時挺農民度過這次難關。
汐止遠雄廣場指出，除了這次發起響應吃鳳梨的幫助農民及做公益，為了抓住商辦內廠辦上班族的心，日後仍會推出上班族最愛的團購功能，在臉書社團「IFG熊愛買揪團GO」開團，找同事揪團購買完成後，搭電梯下樓即可馬上取貨付款，還能選擇宅配，享受廠辦與賣場結合的特約優惠。
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