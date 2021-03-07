不滿新北禁止浮具釣 釣團集結明抗議侯友宜、局長下台

新北市政府去年11月公告禁止民眾搭乘浮具出海釣魚，被交通部觀光局認定誤用法源違法公告，釣魚團體多次要求撤銷公告，並拆掉立在漁港的禁釣告示牌，但新北不為所動。釣團預計明天到新北市府前抗議市長侯友宜違法濫權，要求觀旅局長張其強下台。

中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會、磯探聯盟釣魚協會及台灣釣權團結聯盟社群等單位發起這場名為「抗議新北市政府濫權水域戒嚴，漁港禁釣」行動，起因於新北市政府觀光旅遊局去年11月4日，引用中央的發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，公告禁止民眾搭乘浮具出海釣魚，違者依發展觀光條例開罰。

由於釣魚不屬於水域遊憩活動，新北市府的公告遭交通部觀光局認定引用錯誤法源，要新北市府撤銷，但新北市不理睬。

釣團明天上午10點在新北市府門口集結，提出5點訴求：

（一）立即公告撤銷新北府觀字第1092091520號行政命令（禁止搭乘浮具出海釣魚）及北府觀字1000262300號行政命令（民國100年朱立倫公告釣魚為水域遊憩活動）。

（二）要求觀光旅遊局局長道歉下台，並嚴懲失職人員。

（三）拆掉目前立在漁港附近違法且無法源依據設立的違規告示牌，避免造成民眾恐慌。

（四）立即落實漁港法18條，依法行政，開放新北市轄區全部第二類漁港，並且指定禁區，並且於釣權團體協商及會勘，依法開放禁區以外的垂釣區域。

（五）因新北市政府違法濫權，開罰釣客，應立刻歸還被開罰的釣客全部罰金及利息，還給民眾公道。

水上浮具暨免牌小船休憩發展協會秘書長林宗毅及台灣釣權團結聯盟社群發起人王昌凌等人表示，民主社會裡政府居然可憑空杜撰法律，禁止民眾合法從事休閒活動，立標語恐嚇開罰民眾，這是違憲行為；新北市長侯友宜施政以來怕事卸責、海洋戒嚴，對待從事海洋休閒的民眾如同「賊人」，動不動就要威脅開罰，如此蠻橫做法，全民皆予唾棄。

新北市政府觀旅局發布的第1092091520號行政命令及1000262300號行政命令，與上級法令牴觸無效，但市長侯友宜及新北市政府竟引用憲法的人民之生存權、工作權及財產權應予保障，拒絕撤銷違法公告。

釣魚團體表示，他們釣魚影響了誰的生存權？誰的工作權？誰的財產權？一個怕事卸責的民選市長，只會亂搬法律來跟民眾說法，這就是官僚！

王昌凌說，新北市政府轄區28處漁港，漁港法18條修正至今15年，只開放其中12處漁港，歷屆市長皆擺爛，侯市長上任後更毫無建樹，偏袒特定族群，從未與釣權團體協商，刁難釣魚休閒活動，讓人難以接受。