憲兵中心亂砍樹成累犯 新北市重罰25萬

五股憲兵訓練中心前於去年7月因過度修剪營區內樹木，遭到舉報，新北市遭景觀處依法開罰，但憲兵中心未記取教訓，近日再度發生樹木遭砍除及過度修剪情事，景觀處決定依樹保條例重罰25萬元。

新北市政府去年7月接獲民眾檢舉，五股憲兵訓練中心有過度修剪營區樹木的情形，五股區公所前往現勘，確認有5株榕樹遭過度修剪，景觀處念及初犯且訓練中心未將樹木砍除，故依法裁處3,000元並給予行政指導。

未料今年3月2日景觀處再度接獲通知，表示營區不只有5顆榕樹過度修剪，景觀處派人前往現場確認，發現還有5區有樹木遭過度修剪及砍除，已嚴重違反樹保條例，景觀處以每區裁罰5萬元，共25萬元。

景觀處表示，新北市境內樹木皆應由領有「新北市政府景觀樹木修剪技術合格證」人員修剪，建議有修樹需求的單位可派員參加景觀處每年3、6 及 9 月辦理的「新北市政府景觀樹木修剪教育訓練暨技術測驗認證課程」，了解樹木修剪規定，避免違法情事再發生。