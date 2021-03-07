快訊

周星馳現身吳孟達告別式 送好友最後一程

藻礁爆紅政府才急喊溝通 學者諷：局面回不去了

櫻花季又到了！ 土城希望之河吉野櫻盛開

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
希望之河吉野櫻近期盛開，沿途還有桂花、杜鵑、九重葛等多種開花植物，全長1.6公里，美不勝收。圖／新北市景觀處提供
希望之河吉野櫻近期盛開，沿途還有桂花、杜鵑、九重葛等多種開花植物，全長1.6公里，美不勝收。圖／新北市景觀處提供

春分將至，新北市各區吉野櫻逐漸綻放，土城區貨饒里希望之河位於市區賞櫻景點，櫻花、杜鵑和炮仗花等沿河道整排繽紛盛開，讓忙碌的都市人不用至郊區也能一睹櫻花之風采。因應國內疫情，提醒大家勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，新北市規劃線上賞櫻網站，提供民眾線上看花，線上賞櫻安全多多，儘量避免前往人潮眾多的地方，以落實防疫。

土城區希望之河位於土城區裕民路55巷口，是少數可坐捷運即可到達的賞櫻景點，民眾只要從捷運海山站3號出口走5分鐘即至希望之河廣場。希望之河沿岸有從2012年起開始種植、約有60多株櫻花，且沿岸種植了桂花、杜鵑、九重葛等開花植物，河旁欄杆亦搭配盆栽，在貨饒里長許春騰及志工團隊努力維護，幾年下來串聯捷運綠帶成為鳥語花香、總長1.6公里的生態公園。

新北市景觀處表示，新北市栽種的櫻花種類繁多，3月接續開花的吉野櫻，不管是蔚藍白天下的粉嫩櫻花，或是星光熠熠夜晚的唯美夜櫻，都能欣賞得到！想要獲得新北市境內第一手花況資訊，可上網搜尋「賞花快報」FB紛絲專頁及櫻花稼期網站(http://cpqweb.com/ntpciflower/)線上賞櫻！也請民眾儘量避免前往人潮眾多的地方，勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，以落實防疫！歡迎粉絲們一同分享與交流各地開花資訊，為愛花同好們提供更即時詳盡的賞花情報！

櫻花 賞櫻

延伸閱讀

星巴克「全品項85折」2天派對必買！收藏限定杯款再賺買1送1券，外帶春季櫻花杯也超美

7-11「LINE FRIENDS、三麗鷗口罩」又來了！粉嫩櫻花款可愛必收

偽日本賞櫻！阿里山頂石棹「櫻之道」夜櫻雲瀑季節限定

昭和櫻富士櫻接力爆開！ 嘉義「阿里山公路」賞櫻盛況 遊客驚艷連連

相關新聞

北市議員林穎孟貼7年前評柯文哲 網友讚先知、初代柯黑大學姊

台北市議員林穎孟近期因二二八紀念文、轉型正義等議題，頻槓市長柯文哲。林穎孟今再度貼出她從政前，對柯文哲的13點看法，其中...

311十周年 日本在台留學生設紀念碑感謝台灣70億捐款

日本2011年發生的311大地震造成嚴重災情，當時台灣為協助日本重建，捐款達70億，日本民眾深受感動，日本在台留學生為表...

三重0.85公頃公保地60多年閒置 將解編作住宅、公園

三重地區公共設施用地專案通盤檢討日前經新北市都市計畫委員會審議通過，將於4月提送內政部都市計畫委員會審議，其中面積約0....

台北行旅廣場微旅行 串連三井倉庫、站前商圈

過去的台北車站因大量車潮充斥長短喇叭聲及刺鼻廢油氣味，2016年配合西區門戶計畫，拆除周邊老舊房屋，打造嶄新台北行旅廣場...

中和板南綠帶新植山櫻花 打造賞櫻大道

新北巿中和區金山板南綠帶擁有寬闊平坦的人行步道，中段設有簡易的體健設施，一整排鬱鬱蔥蔥的小葉欖仁也為步道增添一抹綠意。為...

東北角初春吃「煙仔虎」對時 生魚片、魚排、魚湯上桌

初春東北角海域各種漁獲肥碩，現在是漁民釣「煙仔虎」的時節。剛釣到的煙仔虎可做生魚片，去鰓、內臟後，魚體可切成魚排，適合乾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。