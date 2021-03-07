櫻花季又到了！ 土城希望之河吉野櫻盛開

春分將至，新北市各區吉野櫻逐漸綻放，土城區貨饒里希望之河位於市區賞櫻景點，櫻花、杜鵑和炮仗花等沿河道整排繽紛盛開，讓忙碌的都市人不用至郊區也能一睹櫻花之風采。因應國內疫情，提醒大家勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，新北市規劃線上賞櫻網站，提供民眾線上看花，線上賞櫻安全多多，儘量避免前往人潮眾多的地方，以落實防疫。

土城區希望之河位於土城區裕民路55巷口，是少數可坐捷運即可到達的賞櫻景點，民眾只要從捷運海山站3號出口走5分鐘即至希望之河廣場。希望之河沿岸有從2012年起開始種植、約有60多株櫻花，且沿岸種植了桂花、杜鵑、九重葛等開花植物，河旁欄杆亦搭配盆栽，在貨饒里長許春騰及志工團隊努力維護，幾年下來串聯捷運綠帶成為鳥語花香、總長1.6公里的生態公園。

新北市景觀處表示，新北市栽種的櫻花種類繁多，3月接續開花的吉野櫻，不管是蔚藍白天下的粉嫩櫻花，或是星光熠熠夜晚的唯美夜櫻，都能欣賞得到！想要獲得新北市境內第一手花況資訊，可上網搜尋「賞花快報」FB紛絲專頁及櫻花稼期網站(http://cpqweb.com/ntpciflower/)線上賞櫻！也請民眾儘量避免前往人潮眾多的地方，勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，以落實防疫！歡迎粉絲們一同分享與交流各地開花資訊，為愛花同好們提供更即時詳盡的賞花情報！