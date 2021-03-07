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北市議員林穎孟貼7年前評柯文哲 網友讚先知、初代柯黑大學姊

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
林穎孟今貼出她從政前，對柯文哲的13點看法，其中第一點，林穎孟當時說，柯文哲的特殊氣質，從小不知自己要幹嘛，哪邊有票哪邊偎？林穎孟今天說，這一點好像就是柯市長最近很愛的「白藍合作」。圖／引用自林穎孟臉書
林穎孟今貼出她從政前，對柯文哲的13點看法，其中第一點，林穎孟當時說，柯文哲的特殊氣質，從小不知自己要幹嘛，哪邊有票哪邊偎？林穎孟今天說，這一點好像就是柯市長最近很愛的「白藍合作」。圖／引用自林穎孟臉書

台北市議員林穎孟近期因二二八紀念文、轉型正義等議題，頻槓市長柯文哲。林穎孟今再度貼出她從政前，對柯文哲的13點看法，其中第一點，林穎孟當時說，柯文哲的特殊氣質，從小不知自己要幹嘛，別人說什麼就去做，會變北市長候選人是因有人告訴他民調第一，沒核心價值，哪邊有票哪邊偎？林穎孟今天說，「7年過去了，事實證明，柯文哲沒變，我也沒變。」

林穎孟今天在臉書提到，最近她因轉型正義的市政問題批評柯文哲，引起柯粉質疑她看風向，林穎孟說，事實證明，她對柯文哲的態度很清楚，7年前的3月7日，2014年柯文哲首次參選台北市長，她寫了13點對柯文哲的批評，第一點好像就是柯市長最近很愛的「白藍合作」，第九點則與轉型正義相關。

林穎孟說，當時的她只是個APP開發研究員，還沒有從政，甚至還沒有發生318運動，一切批評發乎本心，沒有任何政治算計，正如她上任以來對柯文哲的態度，就事論事、理性監督，該批評就批評，過去她就是如此，未來她也會保持下去。

林穎孟的臉書貼文一出，底下網友也紛紛留言，表示林穎孟是「初代柯黑大學姊」、還有網友留言「原來是0梯柯黑！」還有網友讚「先知、真的是先知」，更有網友說「呱吉不知道是第幾屆？」

林穎孟 柯文哲

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