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311十周年 日本在台留學生設紀念碑感謝台灣70億捐款

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
日本在台留學生已連續9年舉辦「謝謝台灣」 活動，以此方式表達對台灣的感謝之意，希望雙方友誼長存。記者張睿廷／攝影
日本在台留學生已連續9年舉辦「謝謝台灣」 活動，以此方式表達對台灣的感謝之意，希望雙方友誼長存。記者張睿廷／攝影

日本2011年發生的311大地震造成嚴重災情，當時台灣為協助日本重建，捐款達70億，日本民眾深受感動，日本在台留學生為表感謝之意，每年都會在台辦理「謝謝台灣」活動，今年日本學生選擇在淡水老街廣場舉辦活動，並在扶輪社協助下，於廣場設置「謝謝台灣 日台心之絆」紀念碑，希望讓大家感受到日本人對這份情誼的重視。

日本2011年3月11日發生東日本大地震，受災地區主要集中於東北、關東、北海道，罹難者超過1萬5千人、失蹤者約2600人，可說是日本史上最嚴重的地震之一，當時台灣民眾發起募款，捐出金額近70億台幣，高於其它92國捐款所得，並派遣救難隊赴日，提供協助。

日本民眾對此舉深受感動，不但在網路刊登感謝啟示，還募資1千900多萬日圓在台灣報紙刊登道謝廣告，就連台、日棒球隊對戰時都有日本民眾舉起布條寫上「謝謝台灣」，日本在台留學生更自發組成「謝謝台灣活動實行委員會」，從2012年開始，每年3月都會舉辦一次「謝謝台灣」活動，以表心意，今年則選在淡水老街廣場辦理「311東日本大地震10週年紀念活動」。

日本留台學生今天中午在財團法人台北旭日扶輪社協助下，於淡水老街設置了一塊「謝謝台灣 日台心之絆」的紀念碑，希望不管是台灣人還是日本人都能永遠記住台日之間的情誼、牽絆。

台北旭日扶青社長內海澪奈表示，自己家鄉在仙台，當時受災很嚴重，沒水、沒電，連電視都沒得看，一兩個月後才得知台灣捐了大筆款項，心中為之感動，就覺得有天一定要到台灣親自謝謝大家，很高興大學到台灣唸書後，有幸成為社長，在大家協助下，主辦了這次活動，將這份感謝之意繼續延續下去。

「謝謝台灣！」日本台灣交流協會新聞文化部長村嶋郁代說，311發生時，台灣捐給日本大量款項以及物資，並馬上派遣救援，日本民眾對此相當感謝，這個活動已經持續10年之久，也希望年輕的力量能一直讓這個活動持續下去，成為維繫台日友友誼的基礎。台北旭日扶輪社長上田功則說，這個紀念碑意義重大，相信未來日本人來台都會想來淡水參觀，他們也會為雙方的友誼繼續努力下去。

淡水區長巫宗仁表示，台灣在東日本大地震時捐款高居世界第一，展現深愛日本的心意，我們與日本是永遠的朋友，也希望兩國之間能繼續透過各種交流活動，持續深化雙方情誼。

日本留學生在民間組織協助下，於淡水老街設立「謝謝台灣 日台心之絆」紀念碑，盼將這份情誼傳達出去。記者張睿廷／攝影
日本留學生在民間組織協助下，於淡水老街設立「謝謝台灣 日台心之絆」紀念碑，盼將這份情誼傳達出去。記者張睿廷／攝影

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