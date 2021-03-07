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台北行旅廣場微旅行 串連三井倉庫、站前商圈

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
配合北市府西區門戶計畫，打造台北行旅廣場。圖／北市工務局提供
配合北市府西區門戶計畫，打造台北行旅廣場。圖／北市工務局提供

過去的台北車站因大量車潮充斥長短喇叭聲及刺鼻廢油氣味，2016年配合西區門戶計畫，拆除周邊老舊房屋，打造嶄新台北行旅廣場，沿著西邊眺望則為古城門北門。北市工務局表示，台北行旅廣場及北門位於西區門戶核心地帶，完整串連北門廣場、三井倉庫、台北車站及站前商圈，成就台北車站地區不同以往的天際線。

台北行旅廣場為台鐵、高鐵、機捷及台北捷運等重要交通運輸交會點，腹地龐大，以重慶北路為中心區分為東西2塊基地，重慶北路以東為原本的交六廣場，重慶北路以西則為原本的交八廣場。

台北行旅廣場東側基地原為國光客運台北西站，2016年配合西區門戶計畫搬遷拆除；西側基地位於北平西路、忠孝西路及重慶北路所圍街廓，原為一排老屋及1棟5層樓的鐵路警察局，去年遷移拆除，現地僅保存1座日治時期興建的紅磚造2層建物「台北記憶倉庫」。

台北記憶倉庫原名為三井倉庫，是台灣少數保有三井集團菱形商標的歷史建物，興建於日治時期約1913年，直到1935年因損壞嚴重而進行翻修，戰後轉交由台灣省物資局管理，2002年由給台灣鐵路管理局接管。

2016年配合西區門戶計畫，向東搬遷51公尺，並於2018年11月以「記憶倉庫」為核心概念對外重新亮相，規畫為展覽空間，最大特色為半圓形山牆。

沿著三井倉庫往西眺望，則為具清代風貌的北門，又稱承恩們，不僅是老台北城區「西區」的樞紐地標、通往大稻埕主要孔道，更是北市唯一保留閩南式風格的城門，屋頂屋脊、垂脊及屋瓦皆為重要元素。

工務局表示，北門已是台北城重要地標，不僅可由台北行旅廣場清楚直視，更能近距離走到城門下重溫台北城建城歷史；台北行旅廣場及北門位於交通便捷處，可由捷運台北車站經由站前地下街Z7或K12出口到達，也可搭乘公車於台北車站（忠孝）站下車。

台北行旅廣場晚上會點亮蒲公英造型燈具營造氛圍。圖／北市工務局提供
台北行旅廣場晚上會點亮蒲公英造型燈具營造氛圍。圖／北市工務局提供
從台北行旅廣場向西眺望即可看到古城門北門。圖／北市工務局提供
從台北行旅廣場向西眺望即可看到古城門北門。圖／北市工務局提供
台北行旅廣場西側基地原為1棟鐵路警察局。圖／北市工務局提供
台北行旅廣場西側基地原為1棟鐵路警察局。圖／北市工務局提供
台北行旅廣場東側基地原為國光客運台北西站。圖／北市都發局提供
台北行旅廣場東側基地原為國光客運台北西站。圖／北市都發局提供
台北行旅廣場及北門位於西區門戶核心地帶，完整串連北門廣場、三井倉庫、台北車站及站前商圈。圖／北市工務局提供
台北行旅廣場及北門位於西區門戶核心地帶，完整串連北門廣場、三井倉庫、台北車站及站前商圈。圖／北市工務局提供
具清代風貌的北門其屋頂屋脊、垂脊及屋瓦皆為重要元素。圖／北市工務局提供
具清代風貌的北門其屋頂屋脊、垂脊及屋瓦皆為重要元素。圖／北市工務局提供

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