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年輕女青農繼承家業 不畏艱苦力推有機農業
平日在新北市土城區農會上班，今年還不滿30歲的廖怡雯，假日還有另外一種身分，她是「萬枝伯有機農園」第3代青農，年紀雖輕但從小就跟著父母務農，對於自己在農業路上的堅持，除了興趣之外，強調絕不用農藥，否則有愧於有機農園的稱號。
父母年輕時曾在清境農場種植達15年，廖怡雯跟著父母耳濡目染，小時候就對務農產生興趣，大學雖然讀商科，但她畢業後將專業與興趣結合，透過網路行銷，增加自家產品與客人間的互動。
跳脫世俗對於年輕女性不會下田的印象，廖怡雯坦言，確實下田工作非常辛苦，特別農業又是要看天吃飯的產業，加上對於有機認證標準嚴格，投資報酬率並不高。
廖怡雯認為，農業人力支出大，要年輕女性投入真的不容易，特別是只有自己1個人，做起來會特別辛苦。
講到對於有機的堅持，廖怡雯指出，有很多消費者會搞混「有機」、「無毒」、「友善」、「自然」等耕作方式，但有機認證有專法，也有相對應標準跟罰則，審核機制嚴格。她舉例像無毒耕作，過程中就允許使用農藥，只要最後沒有農藥殘留就能通過認證，不過有機是只要一用農藥便不能稱為是有機。
「大家都把農業想得很簡單，但我們真的是靠天吃飯」萬枝伯有機農園其中1種特色油茶樹，每年僅有1次採收期，從開花結果到採收需歷時300天以上細心呵護，另外還有多樣季節蔬菜。廖怡雯說，只要是農業都可能因為天災而毀於一旦，加上有機業者價格都是均一價，不會因產量而有浮動，報酬率其實不高。
對於行銷自家農產品，廖怡雯也感謝農業局從中的幫忙，包括上架到連鎖超市、耕作上的問題，農業局都會協助。農業局長李玟表示，農業局不僅持續輔導青年農民，也鼓勵有志青年們加入農業，期盼注入更多創新能量及活力，新北青農聯誼會有25％是女性，其中一半是幹部，展現出女性青農已成為新北市農業發展不可或缺的角色。
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