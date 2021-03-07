中和板南綠帶新植山櫻花 打造賞櫻大道

新北巿中和區金山板南綠帶擁有寬闊平坦的人行步道，中段設有簡易的體健設施，一整排鬱鬱蔥蔥的小葉欖仁也為步道增添一抹綠意。為提供更優質的綠廊道，中和區公所日前於步道中段種植24株山櫻花，未來花季到來時，將成為新興賞花景點，打造中和新亮點。

中和區公所指出，山櫻花又名緋寒櫻，屬於台灣原生種，較能適應溫暖潮濕的天氣，花色豔紅濃郁，是民眾喜愛的桃紅色花種。公所日前也邀請中和區民代及居民們來到北聖宮前廟埕，一同見證已冒出嫩綠新葉枒、生機蓬勃的櫻花樹。

區公所表示，中和北聖宮主祀媽祖娘娘，位於金山板南公園的中段，香火鼎盛，是南勢地區重要的宗教信仰中心。此次以中和北聖宮為界，左右各種植12株山櫻花，宛如媽祖的左右護衛，期待下個春季能迎來桃紅色的花朵綻放，點綴綠廊，如同媽祖娘娘般溫暖佑澤中和居民。