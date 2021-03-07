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東北角初春吃「煙仔虎」對時 生魚片、魚排、魚湯上桌

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
新北市漁業處表示，煙仔虎生魚片肉質扎實，甘甜中帶點微酸。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，煙仔虎生魚片肉質扎實，甘甜中帶點微酸。圖／新北市漁業處提供

初春東北角海域各種漁獲肥碩，現在是漁民釣「煙仔虎」的時節。剛釣到的煙仔虎可做生魚片，去鰓、內臟後，魚體可切成魚排，適合乾煎或紅燒，魚頭、魚尾可料理味噌魚湯，或加薑絲煮鮮魚湯，清爽又美味，新北市漁業處建議民眾到東北角遊玩可選擇品嘗。

漁業處表示，煙仔虎是東方齒鰆的俗名，「煙仔」則是正鰹。一般看到魚的名字裡有個「虎」字，多代表這種魚較凶猛，就像是海中老虎一般，會獵食其他小魚。東方齒鰆喜歡追食正鰹（煙仔），所以被稱為煙仔虎。

煙仔虎的魚汛期在冬末到春初，漁業處說，這個季節的煙仔虎身體豐厚、油脂多，東北角海域的漁民會以曳繩釣漁業拖釣煙仔虎，或以船釣使用擬餌（路亞）或小魚、小管等作為釣餌釣煙仔虎。

貢寮福隆漁港旁的富士海鮮老闆娘楊晴惠，推薦煙仔虎的吃法包括做成生魚片，滴幾滴檸檬汁，再沾上醬油享用，綿密油脂入口即化。民眾如果買煙仔虎帶回家料理，在去鰓去內臟後，可以把魚體切成一輪一輪當成魚排，乾煎或紅燒都很有滋味，魚頭和魚尾則可煮湯。

漁業處表示，東北角海域除了產煙仔虎，還有黑毛、烏魚、臭肚、九孔、鮑魚及小紫菜等海鮮，歡迎民眾利用空閒時光安排微旅行，前往東北角欣賞美麗景致及享用海鮮，留下美好回憶。

新北市漁業處表示，煙仔虎生魚片肉質扎實，甘甜中帶點微酸，可添加幾滴檸檬增添風味。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，煙仔虎生魚片肉質扎實，甘甜中帶點微酸，可添加幾滴檸檬增添風味。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，煙仔虎牙齒銳利，性格兇猛，會獵食煙仔，所以俗名中有個「虎」字。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，煙仔虎牙齒銳利，性格兇猛，會獵食煙仔，所以俗名中有個「虎」字。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，煙仔虎用薑絲煮成清甜魚湯。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，煙仔虎用薑絲煮成清甜魚湯。圖／新北市漁業處提供

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