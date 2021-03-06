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新北農再女力崛起 打造社區魅力再生

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
三和社區劉秀鳳理事長推動攝影競賽與產業活化。圖／新北市農業局提供
三和社區劉秀鳳理事長推動攝影競賽與產業活化。圖／新北市農業局提供

新北市推動社區農村再生號召女性響應，近來參與社區事務的女性比例大幅上升，為社區帶來新氣象。其中三芝區三和社區理事長劉秀鳳、共榮社區理事長吳思緯深耕在地社區，帶領居民開創農村新願景

劉秀鳳推動社區營造已有10餘年，為了推動社區觀光旅遊產業，擔任理事長後結合社區文化、地景與季節特色，辦理攝影活動紀錄保存社區影像，吸引大量喜好攝影的遊客前來參加並體驗三和社區之美。

劉秀鳳表示，社區富有觀光發展潛力，已推行多年的小旅行活動頗受好評，她更積極推動加工品如洛神蘋果醋、洛神果醬等搭配農夫市集農產品共同販售，即日起至4月中旬每日9時至17時，市集皆配合櫻花季延長開放，鼓勵大家造訪支持在地小農。

吳思緯自社區加入農再培根計畫起就積極參與，推動再生事務已有十餘年經驗，今年從前理事長林義峰手中承擔重任，期盼帶領金牌農村團隊續創佳績。近幾年來包括像是創造里山嘉年華、協助社區獲得第一屆全國金牌農村殊榮並與德國金牌農村交流觀摩，背後都少不了默默運行的社區團隊。

吳思緯表示，從幕僚做到第一線，面對的是一個責任與挑戰，將帶領新任團隊依循社區理念實踐「里山倡議」一同維護八連溪，未來不定期辦理生態維護宣導，實踐人與自然和諧共存的願景，期望夥伴繼續共同為農村發展努力，做為全國農再社區的楷模。

農業局長李玟表示，以往農村事務刻板印象多為男性領導，近年來農業局透過性平課程輔導帶動社區翻轉傳統印象，讓女性在農村再生擔任更重要的角色，不僅為社區注入更多創新作法，還有柔性的力量保存社區傳統文化，透過更多女性社區幹部事蹟的分享，相信未來會有更多婦女願意參與農村事務。

三和社區洛神蘋果醋、洛神果醬等於農夫市集販售。圖／新北市農業局提供
三和社區洛神蘋果醋、洛神果醬等於農夫市集販售。圖／新北市農業局提供
共榮暨安康社區榮獲第一屆金牌農村，吳思緯理事長(左三)與德國金牌農村締結為姊妹村。圖／新北市農業局提供
共榮暨安康社區榮獲第一屆金牌農村，吳思緯理事長(左三)與德國金牌農村締結為姊妹村。圖／新北市農業局提供

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