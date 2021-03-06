新北農再女力崛起 打造社區魅力再生

新北市推動社區農村再生號召女性響應，近來參與社區事務的女性比例大幅上升，為社區帶來新氣象。其中三芝區三和社區理事長劉秀鳳、共榮社區理事長吳思緯深耕在地社區，帶領居民開創農村新願景。

劉秀鳳推動社區營造已有10餘年，為了推動社區觀光旅遊產業，擔任理事長後結合社區文化、地景與季節特色，辦理攝影活動紀錄保存社區影像，吸引大量喜好攝影的遊客前來參加並體驗三和社區之美。

劉秀鳳表示，社區富有觀光發展潛力，已推行多年的小旅行活動頗受好評，她更積極推動加工品如洛神蘋果醋、洛神果醬等搭配農夫市集農產品共同販售，即日起至4月中旬每日9時至17時，市集皆配合櫻花季延長開放，鼓勵大家造訪支持在地小農。

吳思緯自社區加入農再培根計畫起就積極參與，推動再生事務已有十餘年經驗，今年從前理事長林義峰手中承擔重任，期盼帶領金牌農村團隊續創佳績。近幾年來包括像是創造里山嘉年華、協助社區獲得第一屆全國金牌農村殊榮並與德國金牌農村交流觀摩，背後都少不了默默運行的社區團隊。

吳思緯表示，從幕僚做到第一線，面對的是一個責任與挑戰，將帶領新任團隊依循社區理念實踐「里山倡議」一同維護八連溪，未來不定期辦理生態維護宣導，實踐人與自然和諧共存的願景，期望夥伴繼續共同為農村發展努力，做為全國農再社區的楷模。