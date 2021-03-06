新北14位頂尖工藝師聯展 花半年創縫衣針上小金牛

「工藝之華系列展－新北市台灣工藝之家聯展」今天在新北市藝文中心第1展覽室舉辦開幕活動，本次展覽為首次集結新北市14位工藝之家作品聯合展出，文化局表示，期望藉由本次展覽，和民眾分享台灣工藝品及工藝師創作心得，同時更了解台灣工藝文化。

「台灣工藝之家」為國家級工藝師認證，代表工藝技藝的極高成就，目前全國有170位工藝家獲得授證，新北市即有14位獲得正式授證掛牌。此次展覽創作形式多元，涵蓋各項工藝領域，如陶藝、金工、石雕、皮雕及難得一見的珊瑚及毫芒雕刻。

其中，黃忠山以稀有的珊瑚雕刻見長，以觀音像為題材；陳逢顯以毫芒雕刻著稱，在針孔上呈現2隻台灣水牛，迎接2021牛年，有「牛轉乾坤」之意；段安國則以皮革展現人物傳神樣貌，以懷舊調性傳達人性與生活百態。另外還有陶瓷類藝師施宣宇，以優雅細膩的手法，結合冷峻的當代線條，表現出新世代的新思維；許朝宗則運用黃金與漆線雕來打造陶瓷的新面貌。

陳逢顯表示，這次在縫衣針上雕出兩隻生動的小牛，互動就像母子、也像夫妻，也代表牛轉乾坤、台灣經濟好起來、人民幸福的感覺，這是今年最新的作品，花了半年才完成，也因為作品耗時、耗精神，失敗無數次，平均一年只能產出4件作品。

新北市長侯友宜今出席開幕活動，侯友宜表示，台灣工藝在新北市處處可見，但要讓都市及偏鄉的作品展示出來，不是只將作品集中在藝文中心而已。市府積極扶植工藝文化產業，導入政府資源，幫助在地發展出具特色的工藝文化環境。市府也持續公告指定傳統藝師，以保存傳統技藝。