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企業女董感念祖母清苦 10年捐贈超過百萬獎學金助偏鄉

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
企業女董感念祖母清苦，10年捐贈超過百萬獎學金助偏鄉。圖／基隆家扶中心提供
企業女董感念祖母清苦，10年捐贈超過百萬獎學金助偏鄉。圖／基隆家扶中心提供

賢億企業是傳統五金產業，吳繁榮董事長為感念祖母在其年幼時，家庭雖居偏鄉且生活清苦，但仍重視學童教育，身受諄諄教誨之恩，以祖母吳燕女士法號「金玉梅」設立金玉梅獎助學金，長期關懷資助偏鄉學子，10年來共捐贈135萬元獎助學金，幫助瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等偏鄉兒少。

金玉梅獎助學金邁入第十年，透過獎助學金的挹注、帶給偏鄉的孩子溫暖的力量。基隆家扶中心瑞芳服務處今天上午在龍巖宮舉辦金玉梅獎助學金頒贈，家扶扶幼主委王仲敏與現場獲獎30位學子家屬陪同觀禮，其中國小、國中生各15名，金額共7萬5千元。

賢億企業是一個傳統五金產業，吳繁榮董事長為感念祖母在其幼時，家庭雖居偏鄉且生活清苦，但仍重視學童教育，身受諄諄教誨之恩，特以祖母吳燕女士法號「金玉梅」設立金玉梅獎助學金，長期關懷資助偏鄉學子，自101年9月至今計捐贈新台幣135萬元獎助學金，共幫助瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等偏鄉兒少540人次。

獲獎之一童小妹妹成長於單親家庭，父親因意外過世後，由母親獨自撫養她及身心障礙的哥哥，母親擔任臨時工賺取微薄收入，又得照顧無生活自理能力的哥哥，長時間下來身心俱疲，每天睡眠時間不足5小時。

童小妹妹的母親表示，女兒很懂事，還幫她分擔家務，關心她大過於關心自己。童小妹妹在課業上時時惕勵自己不敢懈怠，此次榮獲獎助學金，她說，這筆獎助學金她會用來購買學用品補貼家用減輕家中負擔，讓大家很感動。

中心陳美君主任在典禮鞠躬感謝賢億企業散播希望的種子，長期關注偏鄉教育，在困境中伸出援手。

偏鄉教育 瑞芳 貢寮

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