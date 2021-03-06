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住房撿1袋垃圾送500購物金 飯店推環保響應淨灘放夾子

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
住房撿1袋垃圾送500購物金，這飯店響應淨灘房間放夾子。圖／福容大飯店福隆提供
住房撿1袋垃圾送500購物金，這飯店響應淨灘房間放夾子。圖／福容大飯店福隆提供

海廢的問題日益嚴重，各地都很很多淨灘活動，位東北角福容大飯店福隆推動低碳住宿環境，獲得碳盤查認證及綠色環保旅店標章，即日起推出環保旅人住房方案，入住時只要淨灘撿滿一袋垃圾，就能夠換取500元飯店購物金，客房除了不提供備品外，改放垃圾袋與夾子，要客人一起到海邊淨灘，減少海廢對環境的危害。

福容大飯店福隆表示，即日起至3月29日止，推出「環保旅人」住房方案，2人成行只要3500元，搭配平日住房再升等海景房，客房內除了不提供備品外，轉而放置垃圾袋與夾子，邀請客人一起到海邊淨灘，只要蒐集滿一袋的垃圾量，就能兌換500元的飯店購物金，不論餐飲、休閒消費等，都可以直接折抵，做環保把垃圾變黃金。

除了淨灘要身體力行外，專案內配合低碳旅遊目標，提供自行車及台灣好行搭車攻略，讓旅客可以踏上公路看東北角的美景，到龍門吊橋欣賞雙溪河，也可以穿越舊草嶺隧道，或是登上鼻頭角步道等。還有福隆溫泉旅遊一日遊專案，搭配自行車路線，單人成行只要999元起，就可以騎乘單車暢遊東北角，回到飯店後可至溫泉浴場放鬆，再享用主廚特製的叻沙火鍋。

詳情請上官網：

環保旅人住房專案：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/news-detail/LeaveNoTrace/

溫泉一日遊攻略：

https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/news-detail/hotspring-vacation/

住房撿1袋垃圾送500購物金，這飯店響應淨灘房間放夾子。圖／福容大飯店福隆提供
住房撿1袋垃圾送500購物金，這飯店響應淨灘房間放夾子。圖／福容大飯店福隆提供
住房撿1袋垃圾送500購物金，這飯店響應淨灘房間放夾子。圖／福容大飯店福隆提供
住房撿1袋垃圾送500購物金，這飯店響應淨灘房間放夾子。圖／福容大飯店福隆提供

淨灘 溫泉 福隆

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