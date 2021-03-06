淡北道路又引論戰 新北市府籲中央正視、盡快核定預算

淡北道路近期又引起雙北論戰，新北市工務局表示，對於部分地方民眾的質疑，新北市政府除了願意持續不斷溝通說明外，也會落實環評承諾事項。同時呼籲中央正視，儘速核定已箭在弦上的淡北道路建設計畫，讓這條雙北民眾視為救命的道路儘早開工，解決雙北長期交通壅塞問題。

新北市工務局長詹榮鋒表示，新北市府歷經20餘年努力，爭取興建淡北道路，將屬於中央權管台二線路廊長年壅塞的龐大車流予以分流，改善紅樹林、竹圍及關渡地區的交通瓶頸，終於在去年通過二階環評，市府無論在通過前後，都不間斷與台北市政府及地方溝通說明，且雙北市政府為落實執行減輕台北市端交通衝擊的配套措施，也已成立專案小組並定期商討與擬定未來交通管理執行機制，以即早因應。

最近新北市更為了讓台北市民眾清楚瞭解淡北道路於台北市端相關工程，及減輕交通衝擊的配套措施，新工處特別會同雙北交通局，拜訪北投區多位里長，並以自製的動畫影片，向台北市里長詳細說明淡北道路車行動線，及對台北市交通影響的配套措施，希望釐清北投地區民眾的疑慮。

新北市政府指出，由於中央權管的台2線現況前後路廊車道數不一致，且與地區性穿越車流相互干擾，導致雙北市民不分平日或假日經常飽受塞車之苦，甚至影響淡水、關渡地區緊急醫療和急難救災運輸動線。

此外，根據行政院核定的淡海新市鎮開發計畫內容提及；淡北道路、淡江大橋、淡海輕軌是為新市鎮主要三大聯外交通建設，其中淡北道路甚至是新市鎮核定計畫裡最優先必要施作的建設，然多年來淡北道路仍無進展，因此監察院在108年3月曾經提出糾正，要求行政院應督促所屬機關加速辦理，如今淡江大橋已開工近一年，中央仍無視其權管的台2線長年累月的交通壅塞問題，致使通過二階環評已近一年的淡北道路迄未動工，令人遺憾。