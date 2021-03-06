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北市「工地酒測」上路 最高可罰雇主30萬元

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
經常被查出現場有酒精性飲料的工地，將被實施工地酒測。圖／北市勞動局提供
經常被查出現場有酒精性飲料的工地，將被實施工地酒測。圖／北市勞動局提供

營造業勞工飲用酒精性飲料提神的風氣盛行，北市勞動局為了減少工地職業災害發生，將加強稽查，同時添置酒測器，對有疑慮的工地人員執行酒測。勞動局指出，依據職安法及高架作業勞工保護措施標準規定，高架作業勞工一旦被測出有酒精反應，酒醉或有酒醉之虞者，最重可罰雇主30萬元罰款。

北市勞動局指出，據勞動部勞動及職業安全衛生研究所調查統計，習慣飲用酒精含量0.5％以上提神飲料者，每年職業傷害發生率為一般勞工的1.8倍。

北市勞動局長陳信瑜說，勞工應避免在工作前及工作中飲酒，尤其是需要高度注意力及平衡力的高架作業，還有容易發生墜落等的危險作業，更不能飲酒。另外，有些業者為躲避勞檢查緝，自行將啤酒鋁罐加工黏上果汁或茶品的包裝貼紙，藥酒則改以塑膠瓶盛裝販售，躲避檢查，將進行稽查。

勞檢處主祕康水順指出，勞動局購置酒測器，將加強工地酒測，鎖定對象包括營造業工地的工區設有福利社、販賣部，或有俗稱「小蜜蜂」業者來兜售飲料的工區；另外，還有經常被查出現場屢次有酒精性飲料的工地，以及遭檢舉、媒體報導有勞工飲用酒精性飲品，將優先勞檢。

康水順指出，工地飲酒造成勞工反應變慢，很容易發生職災，對於工地酒測，因職業安全衛生法的子法「高架作業勞工保護措施標準」有規定不得飲酒，北市目前針對需要高度注意力及平衡力的高架作業，還有容易發生墜落等的危險作業勞工酒測。

康水順說，一旦雇主若未嚴格禁止勞工在工作前、中飲酒，未善盡指揮監督的責任，經酒測含有酒精性反應且從事高架作業即可處罰雇主，若發生職災，雇主會被加重處罰，依職安法可處3萬至30萬元罰鍰。目前還沒有開罰紀錄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

經常被查出現場有酒精性飲料的工地，將被實施工地酒測。圖／北市勞動局提供
經常被查出現場有酒精性飲料的工地，將被實施工地酒測。圖／北市勞動局提供

酒測 酒精

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