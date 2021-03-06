單車事故量逐年攀升 北市擬推單車車牌納管等中央回應

台北市微笑單車租賃系統，去年就有3千萬人次使用，單車事故逐年攀升，4年內已有22人死亡，去年單車數故量高達2644件。對此，北市交通局表示，為了加強自行超管理，擬推動單車車牌系統，讓北量單車都有車號，去年以行文中央建議修法，但中央仍無回應。

根據北市警局統計，每年的單車事故及死傷人數逐年攀升，從2017年的2336件，到2020年已達2644件；傷亡人數在2017年有1581件，2020年則達1952件，期間有22死。

北市交通局長陳學台表示，單車屬於慢車，但仍是車輛，必須納管，因此才想到以車牌方式管理，畢竟沒有車牌，違規很難找到車主，罰款不容易罰到車主或行為人，只能靠警方人工取締。

陳學台說，單車是否要納入車輛監理、領牌的權責在中央，北市警局雖然在2011年推單車烙碼，但不是強制實施，加上民眾怕違規挨罰，因此成效不彰；而單車型式多樣，像是電動自行車、輔助單車或腳踏車、兒童單車等，是否要全數納管都有待討論。

陳學台指出，車牌制度還要考慮到成本問題，如果單車需要車牌監理，就必須辦理登記、過戶、報廢等相關程序，提高單車持有的負擔。

交通局運輸管理科科長廖苑伶表示，市長柯文哲曾指示單車納管，交通局行文中央建議修法，讓各縣市政府因地制宜管理單車，甚至拜會交通部，但至今未獲回應；交通部則對此回應，目前還在蒐集各方意見，彙整後會再回應北市府。

民眾陳先生表示，時常在街上看見腳踏車違規，但因為從車輛外觀無法辨識行為人是誰，就算拍照檢舉也沒用，未來如果有車牌，相信違規數量會下降。