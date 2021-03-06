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「特等射手」侯友宜 射擊PK不敵金牌選手陳俞如

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜說，過去當警察時使用的是真槍，和這次練習的空氣槍不同，一開始試打幾發只打到靶紙的邊緣，但透過再修正，逐漸抓到手感，就能打到靶心。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜說，過去當警察時使用的是真槍，和這次練習的空氣槍不同，一開始試打幾發只打到靶紙的邊緣，但透過再修正，逐漸抓到手感，就能打到靶心。圖／新北新聞局提供

新北市長侯友宜擔任警察時曾在射擊訓練成績被鑑定為「特等射手」，日前他前往新北市林口高中，向拿下全中運射擊項目金牌的選手陳俞如挑戰空氣手槍，侯友宜拿下48分，不敵陳俞如的94分，也讓侯友宜頻頻鼓掌，為陳俞如的表現喝采。

林口高中擁有專業級的射擊靶場、設備，教練不僅在技術層面的教學，也提供學生們心理輔導，協助克服瓶頸和增強抗壓能力，近幾年全國射擊比賽都取得佳績，甚至發掘出2018年在亞洲運動會奪下金牌的選手林穎欣。

侯友宜在最新的「侯Sir返校日」Youtube頻道（https://youtu.be/XmKykqsm7dI），體驗林口高中奧運射擊課，侯友宜曾在市刑大隊長時期，參加台北市高階警官射擊大考，並拿下第一名的成績，事隔多年拿起空氣槍，向陳俞如挑戰空氣手槍，最後仍由陳俞如勝出。

侯友宜說，過去當警察時使用的是真槍，和這次練習的空氣槍不同，拿在手裡的重量也不同，這回他使用空氣手槍，一開始試打幾發只打到靶紙的邊緣，但透過再修正，逐漸抓到手感，就能打到靶心。

侯表示，新北除了注重體育選手的培育，也著重提供學生選手在升學上多元的管道，今年新北將舉辦全國運動會，新北市會做好防疫的準備，讓所有來到新北市的運動員，能在讓人安心的空間裡，展現平時訓練的成果。

新聞局長蔣志薇表示，「侯Sir返校日」系列影音是透過市長到新北市高中、職體驗各種特色課程、社團，和年輕世代的第一手接觸，系列影音將會陸續上線，更多影片歡迎訂閱「侯友宜 houyuih」YouTube頻道。

新北市長侯友宜（左起）擔任警察時曾在射擊訓練成績被鑑定為「特等射手」，日前他前往新北市林口高中，向拿下全中運射擊項目金牌的選手陳俞如挑戰空氣手槍。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜（左起）擔任警察時曾在射擊訓練成績被鑑定為「特等射手」，日前他前往新北市林口高中，向拿下全中運射擊項目金牌的選手陳俞如挑戰空氣手槍。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜擔任警察時曾在射擊訓練成績被鑑定為「特等射手」，日前他前往新北市林口高中，向拿下全中運射擊項目金牌的選手陳俞如挑戰空氣手槍。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜擔任警察時曾在射擊訓練成績被鑑定為「特等射手」，日前他前往新北市林口高中，向拿下全中運射擊項目金牌的選手陳俞如挑戰空氣手槍。圖／新北新聞局提供

侯友宜 林口

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