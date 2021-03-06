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永和大陳社區公辦都更第三單元 拚2年內審議完成

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市住都中心今年初成立後，以永和大陳社區公辦都更為首要任務，昨晚間召開第3單元說明會。記者王敏旭／攝影
新北市住都中心今年初成立後，以永和大陳社區公辦都更為首要任務，昨晚間召開第3單元說明會。記者王敏旭／攝影

新北市住都中心今年初成立後，以永和大陳社區公辦都更為首要任務，昨晚間召開第3單元說明會，執行長汪禮國指出，大陳第2單元花了10年完成，盼第3單元能在2年內提高同意戶數，甚至完成審議程序，縮短都更等待的時間。

大陳社區都市更新共分7個單元，其中第2單元去年順利完工並入住，但其他單元整合困難，新北市長侯友宜今年初在新北市住都中心成立時更點名，希望住都中心在大陳都更案能2年內拿出成績。

汪禮國說，住都中心為公法人角色具有公益目的，昨首度與民眾舉辦說明會，解說住都中心負責大陳社區第3單元，將進行整合動作並尋找投資者，與過去第2單元直接由業者負責整合不同。

汪禮國表示，未來會有3、4個月時間挨家挨戶拜訪，並填具都更意願書，若整合進度差不多，預計今年底、明年初找投資者，並要求儘速擬定都市更新計畫送審 ，所有過程住都中心都會陪伴住戶。

大陳社區第3單元面積約1萬2639平方公尺，多為3到5層鋼筋混泥土建築，並有零星磚瓦結構、鐵棚建物，基地包含住宅區、市場用地，汪禮國說，未來都市計畫會變更為策略性更新地區，會爭取容積獎勵2倍，並協調市場安置、中繼。

已住32年的住戶鄭素杏說，若政府帶頭做當然願意參與都更，許多住戶都等待都更好幾年，甚至家內壞掉都不敢修繕，希望能夠加速程序，且條件能比照第2單元的狀況。

議員連斐璠表示，第2單元公設比近30％，現在新蓋住宅大樓平均公設約33％，未來第3單元若整合完重建時，給原住戶的室內空間不能因為公設關係縮小。

汪禮國說，第2單元受限高度法令規定，當時容積獎勵約1.8，業者再加上容積移轉等方式，容積獎勵才達到2倍，第3單元條件不會比第2單元差，也會努力爭取更好的條件。

都更 都市更新

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