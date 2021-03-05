板農今改選理監事翻盤 現任理事長廖裕德全軍覆沒

新北市板橋區農會今天改選理監事，由現任理事長廖裕德及前任理事長郭進源競爭，但今天現場有支持廖派的農會代表被指出，因為在果菜市場上班，認為不符合會員資格，經表決認定資格不符，要求該人員離席，廖派人員對此不滿，紛紛離席，支持郭進源的理事皆當選，也代表板農將變天。

板橋屬都會型農會，主要營收以存、放款業務及活力超市銷售來自全國各地農產品，去年存款502億、放款345億、總資產584億，板農過去已連續20年得到全台農會績效第一，去年因中和農會賣出一塊在木柵的農地，績效突飛猛進，板農才讓出寶座。

板橋農會共選出35席農會代表，再由代表於今天選出9席理事，將於3月15日前改選理事長。其中有12席支持廖裕德、23席支持郭進源，但在支持廖裕德的12席代表中，1位代表因為在果菜市場上班，在大會中被提出資格不符，經主席郭進源裁示表決，決議結果認為該代表資格不符，要求立即離席，其餘11席支持廖裕德不服結果，也跟著同步離場。最後採行每名代表投9票的連記法，支持郭進源的9名理事參選人，全部當選。

板橋農會理事長廖裕德認為「這是多數霸凌」，從今年1月公告會員名單至今已超過一個月，會員選舉都有經過民意檢合，現在才在討論說會員資格不符，連申覆的資格都不給，直接叫人離場，覺得非常遺憾，主席就是要參選理事長的人，市府人員知道違法為何沒有制止，也是不好的示範。

郭進源表示，農業局在今年1月就函文給板農，但板農到現在還沒有處理，今天舉辦會員大會的時候就有人員提出，所以一併討論，行使會員職權，農業局今天也有派員到場，農業局認定合乎規定，才進行相關程序，對方如要申覆或要提其它程序都尊重。

新北市農業局農漁會輔導科說明，依基層農會會員資格審查及認定辦法，農會會員資格審認為農會權責。有民眾在今年1月時檢舉柯員會員資格問題時，已多次函告板橋區農會應查明該名會員資格問題。今日列席指導選舉過程，皆符合農會法及農會選舉罷免辦法等規定。