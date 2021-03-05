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專供1至3歲 新北34場寶寶劇場15日開放報名

中央社 / 新北5日電

新北市親子館推兒童月聯合活動，4月7日至29日期間，在新北市17個行政區親子館，演出34場次專供1至3歲嬰幼兒觀賞的戲劇，15日開放報名。

新北市長侯友宜今天上午到蘆洲區的長安公共托育中心親子館，參與「寶寶劇場之ㄟˊ，為什麼房子在飛？」首演，他還下場體驗親子互動，把一支長長的紙捲筒當成傳聲筒和望遠鏡，和小朋友互相喊話，場面相當逗趣。

侯友宜致詞時說，早年爸媽只會看書說故事，但現在親子互動，多了許多想像空間，表演中兩根管子在表演者身上原是房屋結構，一下子變成羊咩咩的2支角，引起小朋友趣味探索。

新北市政府社會局長張錦麗表示，寶寶劇場列車預定於4月7日至29日，在新北市17個行政區親子館共演出34場次，預計15日起開始報名，相關資訊可上「新北育兒資訊網」或社群網站臉書（Facebook）「友善公托、幸福新北」粉絲專頁查詢。

親子 侯友宜

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